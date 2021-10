Kiibipuudus annab tunda: mobiilimüük kahanes 3. kvartalis kuus protsenti

2021. aasta kolmandas kvartalis langesid ülemaailmselt nutitelefonide tarned 6%, kuna tootjatel oli komponentide puuduse tõttu raskusi seadmete nõudluse rahuldamisega.

Samsung oli endiselt oma 23% turuosaga suurim mobiilitootja. Apple saavutas 15% osaga teise koha tänu tugevale iPhone 13 nõudlusele. Kolmandalt kohalt leiab Xiaomi 14% turuosaga, samas kui vivo ja OPPO lõpetasid esiviisiku kumbki 10% osaga.

Esikümne lõpust leiab ka kunagise suurimate sekka kuulunud Huawei, kuid tema kunagine sõsarbränd ja nüüd iseseisev ettevõte Honor on tõusnud juba kuuendale kohale, olles Hiinas praegu suuruselt kolmas bränd ning eespool isegi Xiaomist. Hiina populaarseim nutitelefon on aga Vivo.

Canalyst ennustab, et selle aasta jõulueelsed suured kampaaniad saavad müüjatele rasked olema, kuna tõenäoliselt ei suuda tootjad nõudlust rahuldada. Kiibipuudus jätkub ennustuste järgi ka 2022. aastal. Samuti võib juhtuda, et tootjad vahetavad mõne komponendi lubatud konfiguratsioonis välja, et tootmist jätkata. See tekitab segadust ostjates ning edasimüüjates.

Apple ujub vastuvoolu ja võttis 3. kvartalis Xiaomilt edetabelis teise koha tagasi. Põhjuseks iPhone 13, millega aastatagusega võrreldes suurendati mobiilimüüki 14%.

OnePlusi edetabelist ei leia, aga kuna see bränd toimetab nüüd tihedalt koos OPPOga, on nende müük OPPO arvude hulgas alates 3. kvartalist 2021.