TEST. Samsung Galaxy Watch4 Classic ehk kell, mis mõõdab päris täpselt sinu keha

Samsungi kellad on alati pigem sportliku välimusega kui soliidsed ärikellad, kuid pole probleemi - see ümmarguse sihverplaadiga uus kell Samsung Galaxy Watch4 Classic pole samuti mitte Šveitsi kella konkurent, vaid pigem sportlase või igapäevase või pühapäevase treenija abiline. Kuid lisaks muidugi on sisemine Android igati hea kella täiendamiseks erinevate äppidega, mida mõnedel konkurentidel pole.

Alustame testimist ühe väikese jalutuskäiguga. GPS on kellal suhteliselt täpne, eSIM-i ja 4G-d aga paraku katsetada seekord ei õnnestunud.

Kõigepealt peab muidugi ära mainima selle, et Samsung on oma seadmete suhtes korporatiivne ja eelistab, et kui Samsungi kell on käel, siis taskus võiks olla Samsungi telefon. Muude tootjate nutiseadmetega ei avane päris kõik võimalused, iPhone´iga aga kell enam ei ühildu. Seega tuleb oma igapäevane SIM sisestada parajasti ka Arvutimaailma testis olevasse Samsung Galaxy Z Flip 3 mobiili ja siis peaks kätte saama ka kõik lisavõimalused.

Pärast esimest seadistust hakkab kell eestikeelsena tööle ja vajab mitut äppi. Kuigi esialgu oleks nagu vaja kaht äppi, saab (vist) Samsung Healthis kella ära ühendada ja esialgsed seadistused tehtud. Samsung Wearable´i äppi alguse kasutada pole vaja.

Karbis on kell ja juhtmevaba laadija, millel lahti mittekäiv USB kaabel. Kui esialgu võiks oletada, et kell hakkab laadima ka suvalise Qi standardile vastava juhtmevaba laadija peale asetades, siis nii ei juhtu. Samsung on küll kontaktivaba laadija teinud, kuid mitte levinud standardile vastava. Laadida saab ainult Samsungi enda laadijaga.

Kellal on küljel kaks nuppu ja varasemast ajast tuntud sihverplaati ümbritsev pöördnupp või raam, millega on lihtne menüüsid kerida. küljel on ka mikrofon ja sees väike kõlar, nii et saab kellaga ka kõnesid teha ja rääkida, ilma et peaks nutitelefoni välja võtma. Näiteks autos roolis olles on nii hea käed-vabalt vastata, kuid helivaljus on natuke vaiksevõitu, kui maanteel rehvimüras liikuda, kell peaks ikkagi üsna kõrva lähedal olema, et teist kõnelejat kuulda. Teine kuuleb seevastu sind kella sisse rääkimas keskmiselt, kõnest saab aru.

Kuigi kella tutvustuses loetakse üles mitmed võimalused, mis kellal on keha koostise mõõtmiseks, siis keha rasvaprotsent, skeletilihaste osakaal, kehas oleva vee hulk ja muud näitajad on pigem tervisespetsialistidele. Kui oled tõsisem kaalujälgija või treenija, siis need näitajad kindlasti ütlevad midagi. Tavainimese jaoks aga on kõige põnevamad ja vajalikumad näiteks vererõhu ja elektrokardiogrammi mõõtmine. Need on tõesti mugavad ja vajalikud nii noortele treenijatele kui vanematele vererõhuga kimpus olevatele kasutajatele.

Vererõhu ja EKG jaoks on vaja veel üht eraldi äppi Health Monitor ja see omakorda vajab mobiilset andmesidet. Ja muidugi vajab see ka Samsungi telefoni.

Kalibreerimine on küll natuke aega võttev protsess, sest peab üles otsima meditsiinilise vererõhuaparaadi ja kolm korda mõõtma, aga see tagab ka üsna hea täpsuse. Unejälgimine on ka üsna selge ja põhjalik ning avastab ka kerge uinaku keset päeva. Samuti peaks kell tuvastama norskamise, kuigi seda testida ei õnnestunud.

Androidiäpid, mis Wear OS-i operatsioonisüsteemiga uue põlvkonna kelladesse saabusid, on suur pluss, sest kella äpipoest leiab telefonist tuttavaid äppe ja ei pea leiutama, millega hakata navigeerima või millega trenni träkkima. Pole tähtis, paljusid spordialasid kell träkib, kui saad näiteks installida Strava ja sellega spordialasid jälgida ilma nutitelefoni abita. Kellal on ka GPS ja see on üllatavalt täpne.

Google Mapsi on ka kellast vaadata väga hea, sest sihverplaadil on näha kaart. Navigeerida saab otse randmelt, mis võõras kohas jalgsi kulgedes on suur pluss. Vaatad kella ja vibreerimine annab märku, kui pead ära pöörama isegi siis, kui randmele ei vaata.

Tänu Wear OS-ile ongi kõik tähtsamad Google´i teenused ja äpid esindatud: Maps, Messages, YouTube Music jne, kõik töötavad otse randmelt. Kella ekraan on selge ja ere, hulk vahetatavaid sihverplaate näevad sellel loomulikud välja. Isegi Outlooki meilikliendi saab kella paigaldada.

Ei maksa oodata, et see kell kestab nädalaid, nagu mõnede teiste nutikelladega. Wear OS on pigem ühe päeva kellade platvorm, Samsung on selles osas isegi edusamme teinud, et kui just aktiivselt trenni ei tee, veab ka teise päeva õhtusse.

Sõnumitele saab kellast vastata - kas heliliselt mikrofoni rääkides, ekraanile joonistades või sõnumit tippides. Valmis tekstid on ka valikus, kui tahad kiirelt ühe vajutusega vastata, et näiteks "helistan ise tagasi" vms.

Kokkuvõttes on kella plussiks kindlasti suur äppide hulk ja saad kasutada ka enamust Google´i teenustest otse randmelt, mis on mugav ja mõnus. Puuduseks aga see, et tegemist pole mitte ainult Androidikasutajate äpiga, vaid peab lisaks olema ka Samsungi Galaxy-seeria telefoni kasutaja, et kõiki võimalusi saaks tarbida. Ka laadimine on vaid Samsungi seadmega.

PLUSSID

+ Elektrokardiogramm ja vererõhk

+ Hea ja ere ekraan

+ Androidiäpid telefonis

+ Navigeerimisrõngas

MIINUSED

- Aku kestab vähe

- Kõikide funktsioonide kasutamiseks läheb vaja Samsung Galaxy telefoni

- Juhtmevaba laadimine töötab vaid Samsungi laadijaga

- Kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Nutikell Samsung Galaxy Watch4 Classic 42 mm

Hind: ca 370 eurot