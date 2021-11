Ülevaade: Eestis kulutatakse rakendustes kõige enam raha YouTube’is, Tinderis ja Robloxi mängus

Eestis kulutatakse äppides enim raha YouTube’is, Tinderis ja laste seas populaarses mängus Roblox. Mobiilimakseid kasutatakse aga kokku kõige enam siiski parkimise eest tasumiseks, selgub telekomioperaatori Elisa poolt avaldatud statistikast.

Nii Apple’i App Store’is leitavate kui ka Google Play poes pakutavate rakenduste ning rakendusesiseste ostude tasu on võimalik lisada igakuisele telefoniarvele ning seda võimalust kasutatakse ka rohkelt ära. Elisa statistikast selgub, et Google Play poest leitavate äppide vaatest soovitakse mobiiliarvele kõige sagedamini lisada YouTube Premium, Google Music ning Tinder Gold kuutellimusi ja populaarne on ka Google Drive’i salvestusruumi soetamine.

“Lisaks tuntud äppide tellimustele lisatakse mobiiliarvele tihti ka lastele mõeldud mängudes pakutavaid mikro-oste, näiteks Robloxi või ​​Homescapes rakenduse virtuaalmünte,” sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. “Teenuste ja äppide tasu lisamine mobiiliarvele on mugavaks ja kiireks valikuks, kuid kui tegemist on lapse käsutuses oleva seadmega, tasuks kindlasti kokku leppida piirid ning vajadusel Play Store’is või App Store’is ostude tegemist piirata.”

Mobiiliarvega tasumist ei kasutata siiski vaid rakendusesiseste ostude sooritamiseks. Ploomann märkis, et mobiilimaksed on paljudel juhtudel muutunud harjumuspäraseks ning mugavaks alternatiiviks pangakaardi või muu makselahendusega tasumisele ja seega leiab järjest enam igapäevaseid teenuseid, mis lubavad kulutatud summa lisada telefoniarvele.

Viimase kuue kuu jooksul on kõige levinumateks M-makseteks osutunud teiste seas näiteks parkimise eest tasumine, lotopiletite soetamine, praamipiletite ostmine ning Piletilevist piletite hankimine.

“Koroonaviirusest tingitud aeg on hüppeliselt kasvatanud ka Eesti ajakirjandusväljaannete digitellijate hulka ning seejuures on lugejad paljudel juhtudel oma tellimuse vormistanud just mobiilmaksete abil, eesmärgiga lisada igakuine tasu mugavalt sideteenuste arvele,” lausus Ploomann. “Seega pole üllatav, et kõige levinumate M-maksete hulka on jõudnud ka portaalide nagu Delfi, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, Geenius ja Edasi tasud.”

Kõige meelelahutusliku kõrval kasutatakse mobiilimakseid ka sihipärasematel eesmärkidel. Mobiiliarvele lisatakse sageli annetusi vähiravifondile Kingitud Elu, mKooli perepaketi tasu, Microsoft 365 teenuse kuutasu, aga ka mitmesuguste erinevate piletite ja pääsmete tasusid.

“M-maksed on muutumas järjest populaarsemaks ning pidevalt on lisandumas uusi teenusepakkujaid, kes võimaldavad oma klientidel krediitkaardi, pangaülekandega tasumise või sularahamaksete kõrval lisada ühekordsed või regulaarsed maksed mobiiliarvele,” ütles Ploomann. “Ühelt poolt võidavad sellest kliendid, kelle elu muutub seeläbi märksa mugavamaks, teisalt laiendavad teenusepakkujad potentsiaalsete klientide ringi, kes saavad nende toodetest või teenustest osa.”

TOP 10 rakendusesisest ostu Google Play poes

Youtube Premium Youtube Music Premium Tinder Gold Google Drive 100 GB Roblox – 400 Robux Roblox – 800 Robux Homescapes – Handful of Coins WRC Plus All Live Monthly Gardenscapes – Garden Kit Roblox – 1700 Robux

Kuidas tasuda rakenduste ja rakendusesiseste ostude eest mobiiliarvega?

Apple’i seadmetes tuleb mobiiliarvega tasumiseks suunduda seadme sätetesse ning funktsionaalsus aktiveerida. Selleks tuleb menüüdes liikuda Settings -> Payment & Shipping ->Add Payment Method -> Mobile Phone -> Use This Mobile Number.

Androidiga seadmetes tuleb ostu sooritamisel avada erinevate maksevõimaluste menüü ning valida sealt “Use Mobile Billing” või “Kasuta mobiilimakset”.

Kui seadme kasutajaks on laps, soovitab Ploomann lapsega “Osta” nupu vajutamise tagajärgedest rääkida ning lülitada vajadusel sisse vanemliku kontrolli sätted, et vältida ebameeldivaid üllatusi tuleva kuu telefoniarvel. Androidiga seadmete puhul leiab selleks juhised siit ning Apple’i seadmete jaoks leiab juhised siit.