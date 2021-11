Fractory juht Martin Vares jõudis The Manufactureri Aasta Noore Töösturi auhinna lõppvooru

Tehnoloogiaettevõtte Fractory asutaja ja juht Martin Vares nomineeriti Briti tööstusettevõtete Manufacturing MX Awards 2021 raames Aasta Noore Töösturi auhinnale (Young Manufacturer of the Year), mis pani punkti 2021. aasta digitaalse tööstuse nädalale (Digital Manufacturing Week 2021) ja on ka kõige prestiižikam auhinnagala Suurbritannia tööstusvaldkonnas üldse. Martin Vares juhib ettevõtet, mis on teistest lõppvooru jõudnud firmadest keskmiselt 94 aastat noorem ning ainus, kes saab väita, et teised nominendid on ühtlasi ka nende kliendid.

Kategooriad, mis ulatuvad innovatsiooni, jätkusuutlikkuse ja tarneahela tunnustamisest kuni juhtimise ja töötajate kaasamiseni välja, hõlmab endas paljusid Suurbritannia ettevõtteid, kelle sobivust auhinnale hindavad tööstuse tipud - valdkonnaeksperdid, eelmiste aastate võitjad, juhtivad akadeemikud ja innovatsiooni eestvedajaid HVMC uuringukeskusest.

Varesega samas kategoorias olid nomineeritud noored juhid tööstusettevõtete gigantide seast nagu Jaguar Land Rover, Coca Cola, BAE Systems, Amazon jt.

Auhindu annab välja The Manufacturer, mis on Suurbritannia tööstusajakirjanduse mainekaim väljaanne. Nominatsioonile eelneb põhjalik eelvoor, kus kandidaadid läbivad kaks hindamisvooru, mille jooksul kohtunikud hindavad nende sobivust vastavalt kategooria hindamiskriteeriumile ja külastavad kandideerivate ettevõtete kontoreid või töökeskkondi (sel aastal, tõsi küll, virtuaalselt).

Martini sõnul on nominatsioon au: ”Nominatsioon on saavutus omaette. Meie ettevõte on paljudest teistest kandidaatidest aastakümneid noorem, aga sellegipoolest saan väita, et oleme ainus, kelle jaoks paljud teised nominendid on ühtlasi ka meie kliendid. See on võimas tunnustus. Me oleme loonud toimiva tööriista, mis aitab igas suuruses ettevõtetel oma töid ja kliente paremini hallata. Seeläbi oleme lahendanud pudelikaela olukorra, mis on ajalooliselt aeglustanud tootmise igapäevaelu.”

Prestiižsed auhinnad antakse välja koostöös Mehaanikainseneride Instituudiga (IMechE) ja on olnud valdkonna kuldstandardiks juba viimased 50 aastat.

Fractory sai alguse 2017. aastal ja on kasvanud ülikiiresti. Pärast edukat rahastusvooru sel suvel, kus ettevõtte kaasas 7,5 miljoni euro suuruse investeeringu, on nad jõudsalt edasi kasvamas. Praeguste arengute hulka kuulub uutele turgudele laienemine ja järgmiste töötlusprotsesside nagu CNC freesimise, automatiseerimine.

Fractory on tehnoloogiaettevõte, mis toob insenerid ja tootmisvõimekuse kokku ühele veebipõhisele platvormile. Fractory eesmärgiks on kiirendada ostuprotsessi, kõrvaldades seejuures kõik üleliigsed sammud. Insenerid saavad platvormile üles laadida CAD-faile koheseks hinnastuseks. Majasiseselt arendatud algoritmid valivad antud töö jaoks sobivaima tootmispartneri vastavalt kliendi asukohale, kasutatavatele materjalidele, vajalikele töötlusprotsessidele ja tootjate vabale mahule. Fractory vastutab kogu protsessi eest algusest lõpuni, olles kliendi jaoks ainsaks kontaktiks kogu protsessi vältel.