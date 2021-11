Uus trend: nutikella saab kasutada nutitelefoni asendajana

Eestis kogub vaikselt tuure uus trend asendada oma telefon vabal ajal telefoni erinevaid funktsioone toetava nutikellaga. eSIM-i toega kelladega saab ka helistada ja andmeside hoiab kursis vajalike teadetega.

Telia Eesti kaubamüügi valdkonna juhi Laura Kuusiku kinnitusel on viimase aastaga tuhanded inimesed kasutusele võtnud MultiSIM teenuse, mis aitab nutikella kasutada nii helistamiseks kui interneti tarbimiseks isegi siis, kui telefoni parasjagu kaasas pole.

Mitmed Apple Watch ja Samsung Galaxy Watch mudelid on selleks varustatud elektroonilise SIM-kaardi ehk eSIM-iga ning sellistes seadmetes saab kasutusele võtta MultiSIM teenuse. Sellega on võimalik kasutada oma mobiilipaketis sisalduvat kõne-, sõnumi- ja mobiilse interneti mahtu ka nutikellas.

Nutikella ühendus toimib MultiSIM teenuse puhul otse üle mobiilsidevõrgu (mitte üle Bluetooth-ühenduse ja läbi telefoni) ning tänu sellele ei peagi kõnede tegemiseks ja interneti tarbimiseks telefoni läheduses olema.

„Kasutajale on see väga mugav lahendus, kuna kaob vajadus alati endaga telefoni kaasas kanda. Seda enam, et nutitelefonid on muutunud üsna suureks. Nii võib näiteks sportima suundudes või sõpradega välja minnes telefoni rahuliku südamega koju jätta, kuna kõned, e-posti kasutamise ja mitmed muud toimingud saab ära teha ka nutikellaga,“ sõnas Kuusik.

Hetkel saab MultiSIM lahendust kasutada erinevate Apple Watch ja Samsung Galaxy Watch eSIM-i toega mudelitega, tulevikus on plaanis lisada tugi ka Huawei kellade vastavatele eSIM-iga mudelitele.