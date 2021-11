Omnitele: Telia mobiilse interneti keskmine kiirus on aastaga kasvanud 60%

Viimase aasta jooksul on keskmine allalaadimiskiirus Telia 4G võrgus kasvanud 60% ning ulatub enam kui 90 Mbit/s-ni, selgus rahvusvahelise konsultatsioonifirma Omnitele hiljutisest kokkuvõttest.

Mõõtmised näitasid, et Telia 4G võrgus ulatus keskmine allalaadimiskiirus 93,6 Mbit/s-ni, keskmine üleslaadimiskiirus aga 26 Mbit/s-ni. Mõlemad numbrid tähistavad ühtlasi kohaliku turu parimat tulemust. Lisaks saavutati Telia võrgus kõrgeim allalaadimiskiirus, mis ulatus 735,6 Mbit/s-ni.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul mõõtis ja hindas Omnitele oktoobri lõpus ja novembri alguses kohalike mobiilivõrkude ja teenuste kvaliteeti ning selleks sõideti Eesti risti-põiki läbi.

"Kui veel eelmisel aastal oli Telia 4G võrgus keskmine allalaadimiskiirus 58,8 Mbit/s, siis tänavu ulatub see enam kui 90 Mbit/s-ni. See on vägagi märgatav ja tuntav kvaliteedihüpe. Lisaks avaldas rahvusvaheline mobiilivõrkude kvaliteeti analüüsiv ettevõte Tutela oktoobris ülevaate selle kohta, milliste operaatorite võrgus saab nautida maailma parimat mobiilikogemust ning Telia Eesti saavutas globaalses arvestuses kõrge 10. koha," sõnas Visse.

Lisaks mobiilse interneti kiirustele pööras Omnitele oma mõõtmistes tähelepanu ka mobiilse kõneside kvaliteedile kohalikes mobiilivõrkudes. Kokkuvõttest selgub, et nii kõnekvaliteedi kui kõne alustamise kiiruse vaates on VoLTE ehk 4G võrgus tehtavad mobiilikõned peajagu üle 2G ja 3G võrgus toimuvatest kõnedest. VoLTE kõne alustamine võttis Telia võrgus keskmiselt aega 2,1 sekundit, samas kui vanemate tehnoloogiate (2G/3G) puhul võis see aeg olla mitu korda pikem. Omnitele mõõtmistest selgus ka, et VoLTE kõnede helikvaliteet oli 2G ja 3G kõnedest märksa parem.

4G mobiilikõnede kiirele kasvule on kaasa aidanud just VoLTE toega telefonide levik – kui viis aastat tagasi oli Eestis vaid mõni üksik VoLTE toega nutitelefon, siis täna on VoLTE võimekusega juba kõik Telia poolt müüdavad mobiiltelefonid.

Parima mobiilside TOP 30 edetabelist leiab ka Eesti. Jagame Tšehhi järel Slovakkiaga 12. kohta. TOP 100 edetabeli leiab siit (PNG). Kõige parem mobiilsidekogemus on Taanis.

Maailma TOP 30 mobiilsideoperaatori edetabelist leiab ka Telia Eesti 9. kohalt. Maailma TOP 30 videokogemuse edetabelis on aga sees kõik kolm Eesti suuremat operaatorit - nii Telia Eesti (eespool), Elisa Eesti kui ka Tele2 Eesti.

Eesti mobiilioperaatorite tulemustes 4G võrkude mõõtmistel oli kiireim Telia keskmise allalaadimiskiirusega 93,6 Mbit/s (üleslaadimine 26 Mbit/s), järgnes Elisa vastavalt 57,2 ja 19,6 Mbit/s ja Tele2 55,6 ja 22,3 Mbit/s.