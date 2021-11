TEST: nutipistikuga kodu elektrikulud kontrolli alla

Nutipistikupesasid oleme varemgi testinud, kuid tundub, et nüüd õnnestus see kõige ideaalsem leida. Seni olid kõigil mingid väikesed kiiksud igaühel küljes.

Nutipistikupesa on selline vahepistikupesa, mille saad pista seinakontakti ja mille pessa saad omakorda mõne koduseadme ühendada, mida siis näiteks mobiiliäpist juhtida. Lisaks saab teada, palju seadmed selle pesa otsas elektrit tarbivad. Kõige huvitavam on aga erineva automaatika võimalus: mobiilist üle Interneti sisse-välja lülitamine, temperatuurianduri või mõne muu anduriga seadmete sisse-välja lülitamine automaatselt jne.

Gosund SP111 on Aliexpressist kiirelt (kulleriga ukse taha) saabunud igati ontlik kaubandusliku välimusega nutipistikupesa, mis korralikult pakendatud, Euroopa laost saabunud, Euroopa Liidu nõuetele vastav ning kaheaastase garantiiga.

Kõigepealt siis selle nutipistikupesa eelistest.

Esiteks - tegemist on väga õhukeste servadega nutipistikupesaga. Seega saab kõrvuti pesadesse panna asju ja see nutipistikupesa paksude äärtega kõrvalpesa kasutamist ei sega. Näiteks see nutipistikupesa siin on ligi 5 mm äärtega ja sellest piisab, et kahe kõrvuti seinakontaktiga enam kõrvalolevat kasutada ei saa.

Teiseks - Gosund mõõdab ka elektritarbimist. Mobiiliäpist saab vaadata tarbimise graafikuid päevade kaupa (paraku hetkenäitu ei näita). Kuid nutipistikupesa enda LED-rõngas ümber pesa näitab värvidega, kui suur hetkel tarbimine on (sinisest lillani).

Kolmandaks - nutipistikupesaga võib kasvõi saunakerist juhtida, sest selle maksimaalne lubatud võimsus on 3450 W (soovitatav siiski 2300 W). Kuni 15 A tähendab, et pole eriti koduseadmeid, millega see nutipistikupesa hakkama ei saaks.

Neljandaks aga on sel seadmel automaatika loomiseks olemas võimalus Reverse Switch´iks ehk saad teha automaatikaprogramme Smart Life´i äpis, mis mitte ei lülita teatud tingimustega seadet sisse või välja, vaid võivad muuta ka lüliti olekut - kui oli enne sees, siis nüüd lülitatakse välja ning vastupidi.

Äpist saab veel nii mõndagi seada

Nutipistikupesa saab juhtida mobiiliäpiga Smart Life. See ühendab endas Tuya / Smart Life´i erinevad seadmed ning juhib neid.

Praegusel juhul sai uuest nutipistikupesast boileri lüliti nimega Boiler Socket (nime saab ise valida). Selle eesmärgiks on näiteks öötundidel bolier välja lülitada ning enne hommikut sisse, kui läheb jälle tarbimiseks. Ka südapäeval ei pea boiler kogu aeg soojendama. Elektrikulu arvestusest saab pärast vaadata, kas see end õigustab ja kas peale sisselülitamist uuesti vee soojendamine kulutab rohkem elektrit, kui pidevalt vee soojana hoidmine.

Täpsemalt lüliti seadeid vaadates saab sealt nutipistikupesa sisse-välja lülitada, taimeriga sisse/välja kindlaks ajaks lülitada, samuti kindlal ajal sisse või välja lülitada nädalapäevi määrates, millal reegel kehtib ning elektrikulu vaadata:

Äpiga ühendamine on lihtne: tuleb vaid seadme nupp 5 sekundit all hoida, kuni LED plinkima hakkab ja äpp leiab üle WiFi lisatava pistiku ise üles. Sellele saab panna nime ja määrata, millises toas nutipistikupesa asub.

Kui tahad aga nutipistiku ja temperatuurianduri koostöös näiteks toas kütet reguleerida, siis läheb vaja juba Gatewayd ehk keskseadet. Arvutimaailm on Moeshouse´i Tuya keskseadet testinud, seega siin ei hakka seda uuesti üle rääkima, vaata kogu lugu lähemalt siit.

Lühidalt - kui temperatuuriandur jõuab näitudega teatud miinimumtasemele või õhuniiskus maksimumtasemele, lülitatakse nutipistik sisse ning koos sellega ka mis iganes küttekeha selle taga - infrapunapaneel, õliradiaator, puhur või õhksoojuspump. Kui nüüd temperatuur jõuab ettenähtud maksimaalse väärtuseni, lülitatakse nutipistikust küte välja. Lihtne.

Kui aga tahad küttekuludelt kokku hoida, siis nutipistikupesa aitab väga hästi elektri börsihinna tippe siluda. Selleks saab õhtul vaadata järgmise päeva börsihindu (kas lased oma elektripakkujal seda e-postiga saata või sobib väga hästi ka graafikutega mobiiliäpp Gridio) ning tipphetkedeks saad seadistada boileri, radiaatori või ükskõik mis tarbija välja lülituma.

Hommikul enne tööle ja kooli minekut on küll duši all vaja käia, kuid näiteks alates uksest välja minekust 8.30 võib nutipistikupesadel lasta kõik tarbijad välja lülitada. Õhtul aga, kui umbes 19-21 saabub taas elektrihinna tipphetk, võib jälle bolieri või mõne kõrvaltoa kütte nutipesaga pausile panna.

Lisaks on muidugi võimalik nutipistik näiteks oma Google Home´i targa koduga ühendada ja siis saab lülitit sisse-välja veel ka häälkäsklustega lülitada. Siis tuleb öelda nt Google´ile "Switch Boiler Socket on/off". Boiler Socket on siis antud testis nutipistikupesa nimi. Soovitatav on valida ingliskeelsed nimed, sest Google Assistant eestikeelsete nimede hääldusest aru ei saa.

Börsihinna e-kirjas oleva elektrihinnaga saab samuti hakata juhtima oma koduseadmeid, näiteks liiga kalli elektriga midagi välja lülitades või öösel midagi (näiteks elektriautot) odavama elektriga laadima pannes. Kuid see on juba järgmine teema IFTTT-ga, mida katsetada.

PLUSSID

+ kompaktne, võtab pistikupesas vähe ruumi

+ mõõdab elektritarvet

+ talub kuni 3,45 kW koormust

MIINUSED

- ei näita hetketarbimist

- LED riba põleb mitte rõngana, vaid ebaühtlaselt

TEHNILISED ANDMED

Nutipistikupesa Gosund SP111

Hind: al. 7,44 eurot (Aliexpress)

Sisendpinge: 100-240 V

Vool: kuni 16 A

Võimsus: 2300 W

Maksimaalne võimsus: 3450 W

Korpus: ABS+PC tulekindlast materjalist

Pistik: EU

Sertifikaadid: FCC/ROHS

Maksimaalne õhuniiskus: <80%

Töötemperatuur: -20 °C - 50 °C

WiFi leviala: 50 meetrit väljas, 30 meetrit siseruumides

WiFi tüüp: 2,4 GHZ, 802.11b/g/n

Toetatud krüpteering: WPA/WPA2

Äpp: Smart Life, Gosund