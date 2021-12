Elisa Eesti tegevjuhiks saab Andrus Hiiepuu

Elisa Eesti AS sai endale eilsest uue tegevjuhi ja juhatuse esimehe Andrus Hiiepuu, kes on Elisas töötanud juba pikka aega. Selle aja jooksul on Andrus Hiiepuu olnud turundusdirektor ning seejärel juhtinud juhatuse liikmena erinevatel perioodidel äri- ja erakliendiüksuseid.

Teatepulga annab Andrus Hiiepuule üle Sami Seppänen, kes on edukalt juhtinud meelelahutus- ja kommunikatsiooniettevõtet Eestis üle 20 aasta.

„Täname siiralt Sami tema aastakümnete pikkuse suurepärase töö eest Elisa Eesti tegevuse eestvedamisel ja tugevdamisel Eestis," ütles Elisa Oyj CEO Veli-Matti Mattila.

„See kuivõrd edukas, tulemuslik ning muutustega kohanev on Elisa Eesti olnud läbi mitmekümne aasta, on muljetavaldav. Nüüd asub Elisa Eesti äritegevuse juhi ja Elisa Eesti tegevjuhina ametisse Andrus Hiiepuu. Ta on oma juhivõimet Elisas juba tugevalt tõestanud,“ sõnas Elisa Eesti AS nõukogu esimees Vesa-Pekka Nikula, lisades, et tervitab Hiiepuud uues ametis.

Sami Seppänen rõhutas, et otsust edasi liikuda toetas teadmine, et tehtav rotatsioon on vajalik ja annab hea võimaluse ettevõtte siseseks edutamiseks. „Olen kindel, et sellega kaasnevad muudatused toovad ettevõttesse uut energiat ja julgust kasvatada konkurentsivõimet ning teenindada kliente tänasestki paremini,“ kinnitas Sami Seppänen, lisades, et Andrus Hiiepuu on mitme aasta vältel olnud Elisa Eesti strateegiajuht, mistõttu saab ta teatepulga üle anda kindlustunde ja teadmisega, et ettevõte püsib kindlal edukursil.

„Rohkem kui 20 aastat tegevjuhina on pikk periood ja selle ajaga on ettevõte kasvanud väikesest mobiilsidefirmast juhtivaks interneti- ja TV teenuste pakkujaks. Praegu on nii ettevõtte kui ka minu vaatenurgast hea hetk kõrvale astuda. Mõne aasta tagused Santa Monica Networksi ja Starmani ostmisega seotud eesmärgid on tänaseks täidetud ning uus tehnoloogiline ajastu on käivitumas nii interneti kui ka TV toodete vallas,“ ütles Seppänen.

Andrus Hiiepuu eesmärgiks on ellu viia ettevõtte pikemaajalist strateegilist ambitsiooni tõusta Eesti turul juhtivaks meelelahutus-, IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteks ning olla jätkuvalt suurepärane tööandja. Tema juhtimise all on Elisa kasvanud erakliendisektoris Eestis esimeseks telekomiettevõtteks ning seda tiitlit on hoitud juba alates aastast 2015.

Hiiepuu on edukalt juhtinud Elisa ühinemist TV-teenuseid pakkuva Starmaniga ja viinud selle ühinemisega Elisa digitaalsesse meelelahutusärisse, mis on pakkumas täna uuenduslikke voogedastus teenuseid ja sisenenud ka originaalsarjade tootmise turule. „Täna pole Elisa enam lihtsalt telekomi-, vaid on edukas meelelahutusettevõte, mis toob inimesteni kõrgkvaliteetsed TV- ja telkoteenused,“ ütles Andrus Hiiepuu, lisades, et Elisa edukuse tagab võime reageerida väga kiirelt turul toimuvatele muutustele, paindlikkus tööviisides ja agiilse ettevõtluskultuuri juurutamine.

Seni Elisa Eesti tegevjuhina ametis olnud Sami Seppänen alustas telekommunikatsiooni tegevusalal Soomes 1994. aastal ja seda mobiiltelefonide ja arvutite jaemüügis. Eestisse tõi teda Tietopuhelin mobiiltelefonide jaeketi laienemine siinsele turule aastal 1997. Alates aastast 2000 on ta juhtinud Elisa Eestit ja selle eelkäijat Radiolinja Eestit. Elisaga liitumise hetkel töötas ettevõttes 80 inimest, tänaseks on ettevõte kasvanud 1000 töötajani.

Andrus Hiiepuu alustas aastal 1995 Radiolinja Eesti turundusdirektorina ning jätkas aastal 2000 teenusoperaatorüksuse juhina. Alates 2009. aastast juhib ta erakliendiüksust ning viimasel kahel aastal on juhtinud lisaks ka Elisa Eesti strateegiaprotsessi. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ning on Tartu Ülikooli ärijuhtimise magister (MBA). Ta on end täiendanud Šveitsis IMD Business Schoolis ja läbinud Elisa Executive Masterclass`i Hanken&SSE Executive Education juures. Õppereisid Silicon Valley`s ja Bostonis on võimaldanud lähemalt tutvuda kiirendites ja iduettevõtetes startup kultuuri ja agiilsete metoodikatega.