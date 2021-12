Eesti tarkvaraettevõte Thorgate aitab luua migreeni ennetavat tehnoloogiat

Eesti ettevõte Thorgate aitab Nordic Brain Tech’i (NBT) arenduspartnerina maailmas ainulaadse peavalude vähendamiseks mõeldud tehnoloogia loomisel. Praegu töötavad Thorgate´i arendajad Cerebri lahenduse kallal, mis kasutab peavalude ravis biotagasisidel põhinevat tehnoloogiat.

„Kui migreeni põhiline ravi on praegu seotud peamiselt valu allasurumisega, siis Nordic Brain Techi biotagasisidel põhinev Cerebri püüab kasutajal peavalude teket ära hoida või vähemalt selle tugevust leevendada,“ selgitas Thorgate partner ja võtmekliendihaldur Karl Õkva.

Meeskond näeb projektil ülisuurt potentsiaali maailma paremaks muutmisel. "See lahendus, mida NBT ehitab, annab võimaluse muuta sadade tuhandete inimeste elusid paremaks, vähendades migreenihoogusid või neid lausa täielikult ära kaotades,“ rääkis Õkva.

Maailmas ainulaadsesse lahendusse kuuluvad tarkvaraprogramm ja juhtmevabad sensorid, mis mõõdavad kehatemperatuuri, südamerütmi ja lihaspinget kaelas. Kogutavat infot kuvatakse kasutajale telefonirakenduses. Selle alusel soovitatakse kasutajale erinevaid vaimseid harjutusi, mis kombineerituna arsti ettekirjutustega aitavad peavalusid ennetada,” selgitas Õkva Cerebri tööpõhimõtet.

Nordic Brain Techi lahenduse kallal töötab rahvusvaheline meeskond, kaasates teadlasi, arste ja tippspetsialiste Norrast, Eestist ja Rootsist. „Idee autor Nordic Brain Tech teeb tihedat koostööd arstidega ja Norra Teaduste ja Tehnoloogia Ülikooli (NTNU) teadlastega ning peagi algavad kliinilised katsed Cerebri testimiseks Norras. Rakenduse juurde kuuluv meditsiiniline seade on välja töötatud koostööpartneriga Rootsist. Eesti pool teeb koostööd arendamaks välja toote tehnoloogilist külge ja digitaalse toote disaini. Toote turule jõudmine võtab veel pisut aega,“ rääkis Õkva.

„Projekti algusest saati oli aru saada, et me suudame NBT soove hästi tõlgendada ja Nordic Brain Tech lahenduse tehniline loogika sobitub hästi Thorgate teadmiste pagasiga,“ rääkis Õkva. Esimene Nordic Brain Techiga koostöös valminud mobiilirakendusel põhinev peavalu päevik Brain Twin on juba avalikkusele kättesaadav ja see võimaldab kasutajal näiteks ära märkida peavalu täpse piirkonna ja kasutatavad ravimid, mis aitab paremini diagnoosida migreenihoogude kujunemise põhjuseid.