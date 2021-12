Elisa püstitas alateenindatud piirkondadesse kuus uut operaatorineutraalset sidemasti

Elisa püstitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) toetusmeetme najal vähekaetud piirkondadesse kuus uut operaatorineutraalset sidemasti, mis pakuvad kiiret internetti varem alateenindatud paikades.

Viimaste kuude jooksul püstitati kuute erinevasse Eesti paika uued 80-99 meetri kõrgused operaatorineutraalsed sidemastid, mille loomist toetas riikliku meetme kaudu TTJA. Uued sidemastid asuvad Jausa, Loosi, Madise, Jõgeveste, Annikoru ja Virulase piirkondades, kus Elisa tagab kõikidele teeninduspiirkondadesse jäävatele klientidele väliruuteri toel koduinterneti kiirusega kuni 100 Mbit/s.

Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli ütles, et värskelt uued mastid saanud piirkondadesse on Elisa soovinud juba pikalt panustada, kuid investeeringuid on nõudnud ka mitmed prioriteetsemad objektid. “TTJA hallatava toetusmeetme abil saime nüüd uued mastid püstitada ja tagada seeläbi nende teeninduspiirkondadesse jäävatele klientidele kiire ja stabiilse internetiühenduse. Elisa poolt oleme tänulikud riigile ja TTJA-le sarnase toetusmehanismi ja sujuva koostöö eest, mis toimus operatiivselt väga tiheda ajakava jooksul,” märkis Polli.

Kõik uued mastid on operaatorineutraalsed, mis tähendab, et kuigi neid haldab jätkuvalt Elisa, siis saavad ka teised teenusepakkujad neid oma klientidele võrguühenduse pakkumiseks kasutada. Elisa on uutele mastidele paigaldanud 4G tugijaamad, mis tagavad klientidele parema ja stabiilsema levi ning suuremad võrgukiirused, kuid tulevikus on võimalik sama taristut kasutada ka 5G lahenduste pakkumiseks.