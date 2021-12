Logitech tõi välja oma uued hübriidtööks mõeldud kõrvaklapid Zone Wired Earbuds

Kes ei tahaks hübriid- ja kodutöölistele müüa oma seadmeid aina enam ja enam? Nõudlust on, meenutame kasvõi eelmisel aastal toimunud veebikaamerate ikaldust poelettidel. Nüüd on kaugtöö tulnud, et jääda püsima laiadesse massidesse ning seni rohkem hiirte ja veebikaameratega kasutajatele tuttav Logitech lisas oma tootevalikusse ka uued juhtmega koosolekukõrvaklapid.

Logitech lubas jätkata oma tootevaliku laiendamist personaalse suhtluse ja videokonverentside jaoks mõeldud toodetega ning siuin see siis nüüd on - kõrvasisesed klapid, mis töötavad parema kvaliteedi tagamiseks üle USB.

USB C (ja üleminekuadapteriga USB A) ühendusega krõvaklapiod on Logitechilt õige liigutus, sest paljud mobiilid enam traditsioonilist 3,5 mm pesa ei pakugi. Samas pole veel kõigil sülearvutitel universaalset USB C pesa. Seega need klapid peaksid sobima pea kõigile seadmetele, millega virtuaalkoosolekut teha.

Müra, segajate ja soovimatu taustmüra vastu aitab Logitechi peakomplektil uue tehnoloogiaga mürasummutus. Zone Wired Earbuds kasutab kahte sisseehitatud mürasummutusega mikrofoni, mis tagavad, et hääl on selge nii kontorist, kohvikust kui mujalt lärmakamatest kohtadest, kus parasjagu tööd tehakse. Kõrvaklapid Zone Wired Earbuds pakuvad ka korralikumat (stuudio)helikvaliteeti, mille tagab PET+PU membraanimaterjal. Sellega loovad kõrvaklapid õigel helitugevusel selge ja moonutamata heli.

Kõrvaklapid mahuvad igasse kõrva: komplektis on neli vahetatavat XS-, S-, M- ja L-suuruses geelpatja. Õhukeste magnetitega püsivad kõrvaklapid omavahel koos, kui neid parasjagu ei kasuta, juhtmed ei lähe siis nii lihtsalt sassi.

Kõrvaklappe saab lihtsasti ühendada erinevate seadmetega olenemata sellest, kas kasutada 3,5 mm audiopistikut või USB A2U ühendust, sest klappidel on olemas adapter/konnektor. Kõrvaklappe saab juhtida kaabli küljes asuva LED-valgustusega kaugjuhtimispuldiga. Zone Wired Earbuds´e eristab teistest veel sisseehitatud Teamsi funktsioon, mis teeb Microsoft Teamsis ja muudel suhtlusplatvormidel kõnede tegemise lihtsamaks. Seade on sertifitseeritud kasutamiseks lahendustega Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice ja Zoom ning toetab suhtlusplatvorme Cisco Webex, BlueJeans ja GoToMeeting.

Kõrvaklapid on Eestis saadaval soovitusliku hinnaga 99,99 eurot.