CES-il esitletakse (jälle) mitteinvasiivse glükomeetriga kella

Diabeetikutele ülivajalik mitteinvasiivne ehk naha pinnalt, mitte nõelaga naha alt mõõtev veresuhkruaparaat on olnud paljude unistuseks juba aastaid ning ikka ujub aeg-ajalt pinnale mõni teade äsja valmis saanud eemalt veresuhkrut mõõtvast aparaadist. Enamasti on need randmele kinnitatava nutikella kujulised. Seekordsel CES-il esitletakse järgmist sellist meditsiinilist seadet.

Aastal 2017 kuulsime me K'Trackist, kuulujutud rääkisid ka 2021. aasta alguses Samsungi uue aasta lõpul saabuva kella Galaxy Watch 4 sellisest omadusest, kuid nüüdseks on see kell isegi Arvutimaailma testikäelt läbi käinud, aga veresuhkru mõõtmise lisafunktsiooni sellelt ei leia. Kuhu siis kõik need kellad jäid? K'Track on küll täitsa olemas praegu, kuid lõplik lahendus siiski natuke torgib naha pindmisi kihte.

CES-il esitleb taas sellist glükomeetriga naha alla mittepugevat nutikella Jaapani firma Quantum Operation Inc. Andmed saadakse kätte kindlas spektris nahka valgustades ja neelduvat-peegelduvat spektrit signaalitöötlusega analüüsides.

Tokyos asuva peakorteriga meditsiinitehnika idufirma esitleb maailma esimest väidetavalt tootmisküpset mitteinvasiivset glükomeetrit randmekellana, mida saab pidevalt jälgida. Seade, mis kasutab ettevõtte patenteeritud spektrituvastustehnoloogiat, et mõõta täpselt glükoosisisaldust inimese vereringes läbi naha, vabastades diabeedihaiged igapäevasest nõela kasutamisest ja valust vereanalüüsi võtmisel. Ettevõte lisas seadmele ka uue funktsiooni, et jälgida veresuhkru taseme muutusi enne ja pärast sööki – see on diabeedihaigete jaoks eriti oluline näitaja, mida jälgida, et vältida haiguse progresseerumist.

Quantum Operationi usaldusväärsust tõstab seegi, et firma võitis juba CES 2022 innovatsiooniauhinna kategoorias "Tervis ja heaolu".

"Kuigi veresuhkru taseme kontrollimine nii enne kui ka pärast sööki on oluline, lisab see patsientidele niigi koormavat igapäevast rutiini, mille käigus torgatakse palju kordi nõela sõrme või kätte. Saame sellele lõpu teha," ütles Quantum Operationi tegevjuht Kazuma Kato. "Suhkruhaigus mõjutab kogu maailmas 463 miljonit inimest, põhjustades igal aastal 1,5 miljonit surma. Saame CES 2022 messil näidata, kuidas meie tehnoloogia võib muuta patsientide igapäevast elu."

Seadme esmaesitlus toimub CES-il 3. jaanuaril 2022 Mandalay Bay L2 alal (boksis nr 608).

Mitteinvasiivne ööpäevaringne seire on võimalik Quantum Operationi arendatud põhitehnoloogiatega, mis kasutavad uudseid spektromeetria meetodeid, millest üks oluline osa on optimaalse spektri kiirgamine ning teine pool sihtspektritele täpne reageerimine. Tarkvara eraldab vajalikud sihtandmeid, vähendades mõõtmisel saadud müra. Neid tehnoloogiaid saab tegelikult kasutada ka muud tüüpi elutähtsate näitajate mõõtmiseks alates südame löögisagedusest kuni vere hapnikusisalduseni (SPO2).