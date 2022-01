Garmin toob turule uued nutikellad fēnix 7 ja uue seeria epix

Garmin avalikustas täna oma populaarse nutikellade sarja fēnix värsked tooted – uusima põlvkonna fēnix 7 ning uue seeria Garmin epix. Lisaks on saadaval ka laetava päikesepatareiga mudelid. Kõrgklassi kuuluv AMOLED-ekraani ja kuni 16-päevase aku tööajaga elegantne nutikell epix sobib nii igapäevase heaolu kui ka kehaliste tegevuste jälgimiseks ja seiklusteks.

Fēnix 7

Uued seeria fēnix 7 kellad on varustatud päikesepatareidega. Mudelitele Sapphire Solar on sisse ehitatud suurema pindalaga päikesepatarei, mis kahekordistab seni kasutada olnud päikeseenergiaga laadimise võimsust. Mudelile fēnix 7X on aga sisse ehitatud vabakäeseadmena kasutatav kiire juurdepääsuga LED-taskulamp, mis on kasulik nii sportimisel kui igapäevaelus. Seade võimaldab valgustada teed nii valge kui ka punase valgusega, kohandades seda jooksutegevusega.

Seeria fēnix 7 seadmetel on täiustatud viie nupu süsteemiga puutetundlik ekraan, mis võimaldab hõlpsasti kasutada topograafilisi kaarte.

Uude seeriasse on sisse ehitatud sellised täiustatud füüsilise vormi arendamise võimalused:

läbipõlemise vältimiseks võimaldab tööriist Real-Time Stamina (reaalajas vastupidavuse mõõtja) sportlastel jälgida koormuse taset jooksmise või rattasõidu ajal;

funktsioon Visual Race Predictor (visuaalne jooksuprognoos) võtab arvesse jooksude ajalugu ja üldist füüsilist vormi, pakkudes jooksustatistikat ja ülevaadet teie treeningutest;

pärast treeningut võtab Recovery Time Advisor (taastumisaja nõunik) arvesse teie treeningu intensiivsust ja teisi tegureid, nagu stress, igapäevased tegevused ja uni, et hinnata puhketundide arvu, mida vajate korralikuks taastumiseks enne uut treeningut;

funktsioon Daily Workout Suggestions (igapäevased treeningsoovitused) soovitab senise treeningkoormuse, treeningstaatuse ja üldise vormi põhjal järgmisi jooksu- või rattatreeninguid.

Täielikku Garmini navigatsioonifunktsioonide komplekti sisaldav seeria fēnix 7 toetab kõiki levinumaid satelliidisüsteeme, aga ka täiendavat sagedusvahemikku L5, et parandada täpsust keerulistes GPS-levi oludes. Kõigis fēnix 7 nutikellades on saadaval eellaaditud SkiView™-kaardid ja teave 42 000 golfiväljaku kohta. Mudelitesse Standard ja Solar (päikesepatareiga laetavad) saab alla laadida TopoActive’i kaarte mis tahes maailma paiga osas. Mudelitesse Sapphire Solar on eellaaditud teie piirkonna TopoActive’i kaardid ja need võimaldavad kasutajatel alla laadida mis tahes maailma piirkonna kaarte. Uus funktsioon Up Ahead võimaldab saada täpseid viiteid abikeskusele, radadele ning järgmistele pööretele.

Uued seeria fēnix 7 nutikellad pakuvad ööpäevaringset ülevaadet keha tervisenäitajatest – Pulse Ox, südamelöögisagedus, hingamine ja stressitase –, aga ka kokkuvõtet keha üldisest heaolust funktsioonide Body Battery, Fitness Age ja Sleep Score kaudu ning täiustatud uneaja jälgimist.

Saadaval on standardsed (ilma päikesepatareita) mudelid fēnix 7S, fēnix 7 ja fēnix 7X ning päikesepatareiga Solar ja Sapphire Solar, kõik soovitusliku jaemüügihinnaga 699,99 eurot.

epix

Uute epix-seeria nutikellade 1,3-tolline safiirekraani ja titaanraamiga AMOLED-sihverplaat loob seadmest vastupidava ja atraktiivse üldpildi. Kuni 16-päevase aku tööajaga epix sobib igapäevaseks kasutamiseks ja sportimiseks.

Selle seeria nutikellade abil on lihtne jälgida tervise- ja heaolunäitajaid ,nagu pulss, hingamine, stressitase, aga ka unenäidikuid ning keha energiataset. Epix tagab juurdepääsu nutifunktsioonidele, sealhulgas nutisõnumitele teie telefonist ja muusikaloendile, lisaks võimaldab see ühendada kella WiFi-võrku, teha nutimakseid rakendusest Garmin Pay ja võtta hädaolukorras abi saamiseks ühendust määratud kontaktisikutega.

Sportides sobib epix peaaegu kõigiks kehalisteks tegevusteks – treenimiseks nii jõusaalis kui ka vabas õhus, vee peal või mägedes. Rakenduse Garmin Coach abil saab kasutada kohandatud treeningkavasid ning saadaval on ka tasuta virtuaaltreeneri näpunäited. Jooksjatele pakub epix laia valikut täiustatud treeninguvõimalusi, näiteks PacePro™, mis hoiab rajal olles jooksja tempostrateegiat, kasutades selleks kohandatud sobivaid juhiseid, samuti reaalajas vastupidavuse jälgimise funktsiooni Real-Time Stamina, pidades silmas ja hallates pingutust, et vältida läbipõlemist ja liigset ületöötamist. Epix võimaldab nutikamalt treenida, kasutades selleks personaalselt kasutaja füüsilise vormi, eelnevate treeningute, taastumisaja, treeningute ajaloo ja biomeetriliste näitajate põhjal valitud treeningsoovitusi.

Hetkel on kella epix valikus kiltkiviteras, must ja valge titaansafiir, must/hall süsinik-DLC-titaansafiir. Soovituslik jaemüügihind on 899,99 eurot.