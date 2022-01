Printeri kulumaterjalid: mis eritab koopiat originaalist?

Kui printeril saab otsa tooner või tint, on uue ostmisel kaks põhilist valikut. Võib võtta tootja enda originaalmaterjali (seda saab osta isegi otse printeritarkvara kaudu) või mõne kolmanda osapoole tooneri või toonerikasseti. Mis on neil vahet ja miks on üks palju odavam kui teine?

Uue kulumaterjali ostmisel on seega mitu võimalust. Esiteks ostadki tootja enda oma, millel on tootja garantii ja kasutatakse parimaid lahendusi printeriga ühildumiseks ja kvaliteetseks väljatrükiks. Teiseks on olemas tootjad, kes toodavad peaaegu samasuguseid kassette, nagu originaaltootja, kuid tint või tooner on originaalist erinev. Tegelikult eksisteerib veel üks võimalus - taastäidetud kassett. Sel juhul kogub keegi tühjad kassetid kokku ja täidab need uuesti. Laserprinterite puhul räägitakse ka "taastoodetud" tahmakassettidest, kuna kassetil peab mõned liikuvad ja kuluvad osad välja vahetama, et neid saaks uuesti kasutada.

Miks on originaalil ja koopial selline hinnavahe?

Originaalkassetid on tootja enda poolt algusest lõpuni välja töötatud ja kallimad. Nii tindikasseti düüsid kui vedeliku või laserprinteri tooneri keemiline koostis ja erinevad omadused on saadud üsna pikkade teadus- ja arendustööde tulemusena ning see töö on üsna kallis. Tootja tahab oma arenduskulud tagasi saada ja sellepärast on ka originaal-kulumaterjalide hind kõrgem.

Kolmanda osapoole toodetel tavaliselt suuri arenduskulusid pole, kuna kassette kopeeritakse ja ka kuluainete keemilist koostist püütakse jäljendada võimalikult originaalilähedaselt.

Kuidas mõjutab mitteoriginaalne kassett garantiid?

Kolmanda osapoole toodetud kassett enamasti printeri põhigarantiid eriti ei mõjuta, sest kassetil on printerit üsna keeruline rikkuda. See võib lihtsalt olla ebakvaliteetne ja ummistuda ning siis ei saa printerit selle kassetiga normaalselt kasutada. Küll aga võib lisagarantii tingimustes olla punkt, mis nõuab printeri eluea jooksul originaaltarvikute kasutamist. Garantiitingimustest tuleb printerit ostes selle kohta uurida.

Taastäidetud kasseti ohud

Kui valida taastäidetud originaalkassett, siis võiks ju tunduda, et selle tehnoloogia on pärit tootjalt ning miks mitte veel kord kassetti kasutada, see on lisaks ju säästlik. Siin on aga mõned ohud, mida arvestada:

Kassett on olnud kasutusel, pakendist välja võetud ja tühjenenud ehk jõudnud tootja poolt määratud eluea lõppu.

Kassett pole oma ehituselt mõeldud taastäitmiseks.

Kasutatud kassett võib olla kaua seisnud, enne kui uuesti taaskasutusse läheb, selle aja jooksul võivad kuivada või kahjustuda printimispead.

Tagastatud kassette ei kohelda eriliselt, need loobitakse kastidesse ja võivad löökidest kahjustada saada.

Taastäidetavate kassettide kvaliteedikontroll võib olla puudulik (ei kontrollita piisavalt defekte, pragusid, ummistusi jne).

Originaaltint vs. koopia: miks originaalkassett on siiski parem valik?

Esmapilgul võib koopia tõesti välja näha nagu bränditoode, kuid kas mõlemad töötavad sama hästi? Ehkki nii originaali kui koopiaga saab printida, on nende kasutamises siiski erinevusi.

Originaali kvaliteet on kindel, koopia kvaliteet teadmata. Kui tootja peab garanteerima oma toote kvaliteedi, kontrollib tulemust ja teeb arendustöid toote parendamiseks, siis kolmanda osapoole tooted ei pruugi sama ranget kvaliteedikontrolli läbida. Kassettide testimise ja tindi või tahmapulbri tootmise tehnoloogia on samuti olemas vaid originaaltootjal.

Tootmise heitmekogused ja jäätmete hulk on väiksem. Võib küll tunduda vastupidi, et taaskasutatud kassetiga hoiame justkui rohkem kokku, kuid tavaliselt kipub olema korduvkasutatavate kassettidega rohkem printimisprobleeme, sama lehte tuleb korduvalt välja trükkida või ei ole taaskasutatav kassett üldse kasutatav. Kulutatud on asjatult nii aega, raha kui paberit.

Bränditoode on aga kohandatud konkreetse printeri jaoks, et kanda lehele just õige kogus tinti (või tooneriosakesi), et tagada täpsem värv ja määrdumiseta väljatrükk. Tänu kiirele kuivamisele, mida originaaltint pakub, on ka tulemus kvaliteetsem. Samuti kinnituvad originaalkassetiga prinditud tooneriosakesed laserprinteril paremini paberile ja ei tule sealt hiljem lahti.

Koopiatindist võib aga eralduda rohkem aromaatseid ehk lenduvaid aineid, mis on tervisele ja keskkonnale kahjulikud. HP printerite jaoks välja töötatud originaalne veepõhine tint on vähese emissiooniga ja lõhnatu. Samuti saab kasutatud kasseti tootjale tagasi saata, kus selle materjal läheb taaskasutusse. HP kassettides kasutatakse praegu 50-70% taaskasutatud plastikut.

Sama suur originaalkassett prindib rohkem lehekülgi. Originaalkasseti kallima hinna võib mõnikord kompenseerida ka oluliselt suurem väljatrükkide arv sama kulumaterjaliga. Originaalkassetiga võib isegi kuni kaks korda rohkem lehekülgi printida.

Parema kvaliteediga printimistulemused. Originaalkassett on arvestatud originaaltindi või -tahma koostisele ja doseerib värve väljatöötatud algoritmide alusel. Koopiakassetid proovivad küll originaalilähedased olla, kuid ei pruugi igas olukorras sama head tulemust saavutada. Tindikassettidel on näiteks oluline tilga pihustumine, et fotodel saada sujuvamaid üleminekuid, laserprinteril aga on vajalik tooneri kinnitumine selliselt, et ka hallide toonide üleminekud oleks ühtlased.

Lihtsam tellida. HP printeritarkvarast saab kohe uue kulumaterjali ära tellida ja selle kvaliteet on kindel. Samuti on olemas rahalist säästu pakkuvad kuutasuga tellimisteenused, millega võib originaalkulumaterjalidelt säästa kuni 70%. HP Instant Ink näiteks on kasutatav ka Eestis ja annab kuni 70% säästu tindilt või kuni 50% säästu toonerilt.

Üks nipp, kuidas säästa originaalkassettide kuludelt

Kui originaalkassett tundub liiga kallis, siis saab mõistlikke valikuid tehes nende kulusid oluliselt vähendada.

Kasuta XL-formaadis suurema mahuga kassette. See säästab materjali ja tuleb kokkuvõttes oluliselt soodsama lehe väljatrüki hinnaga. XL kassett kestab ka kauem ning ei pea nii tihti tegelema kasseti ostu ja vahetusega. XL mahutab kuni 3 korda rohkem võrreldes tavaliste kassettidega.

Printeriblogi toetab HP.

HP printerite ja toonerite-tindikassettide valiku leiab Büroomaailmast.