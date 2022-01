Seagate toodab nüüd 22 TB kõvakettaid, aga mitte kõigile

Ehkki 2000. aastal ennustasid Seagate´i tollased juhid, et aastaks 2020 peaks meil olema 40 TB mahuga kõvakettad, esitleti siis alles 20 TB seadmeid ja müügile jõudsid need eelmisel aastal. 2022 toob uue rekordi, kuid see maht ei saa kättesaadavaks veel kõigile. Seagate´i 22 TB kõvakettad kasutavad nn SMR ehk shingled magnetic recording tehnoloogiat (eesti keeles sindelmagnetsalvestus). Sindlid tähendavad siin seda, et kui tavalisel kõvakettal salvestatakse magnetrajad üksteise kõrvale, siis SMR-iga servapidi üksteise peale, justnagu katusesindlid. See annab veelgi suurema andmetiheduse.

Paraku saab selliseid kõvakettaid kasutada seda toetavates seadmetes, mis on olemas vaid suurtel andmekeskustel. Tavakasutajal 22 TB mahtu kätte saada ei õnnestu. Sindlitehnoloogia on ka aeglane ülekirjutamisel, seega kasutatakse seda pigem suurte andmemahtude järjestikusel salvestamisel, mitte pidevalt andmeid üle kirjutades. Sindelsalvestusega katmata kõvaketta osasid tarvitatakse puhvermäluna, et ketta kiirust suurendada.

22 TB kõvakettad on füüsiliselt üsna sarnased eelmisel sügisel välja tulnud Seagate´i Exos X20 20TB kõvaketastega (avapildil), "sindlitehnoloogiaga" aga saab neile 10% rohkem andmeid kirjutada.