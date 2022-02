Eesti maailmarekord: enim iduettevõtteid elaniku kohta

Eesti startup andmebaasi andmetel tegutseb täna Eestis 1295 iduettevõtet, mis on rahvusvahelise Dealroom raporti andmetel inimese kohta enam, kui kuskil mujal maailmas.

Rahvusvahelise Dealroom raporti andmetel tegutseb Eestis ühe miljoni elaniku kohta 1048 iduettevõtet. Eestile järgnevad Iisrael, kus miljoni elaniku kohta on registreeritud 904 iduettevõtet ja Ameerika Ühendriigid 724 iduettevõttega miljoni elaniku kohta.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti inimesed paistavad tõepoolest oma ettevõtlikkusega silma. “Samas iduettevõtete arv ei ole meie jaoks siiski kõige olulisem näitaja, vaid vaatame idusektorit kui tervikut ja selle panust Eesti majandusse ja töökohtade loomisesse ning riigile makstud maksude hulka,” ütles Peeterson.

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud iduettevõtted, mis on tegutsenud kümme aastat (k.a.) või vähem, mis on orienteeritud kiirele globaalsele kasvule, mille toode või teenus ja ärimudel on globaalselt skaleeritav. Suurimad tegevusalad, kus tegutsevad Eesti iduettevõtted on täna äritarkvara ja -teenused (18,5% andmebaasis olevatest iduettevõtetest); finantstehnoloogiad (13,2%); tarbijatele suunatud tooted ja teenused (10,9%); reklaam- ja loometeenused (8,7%) ning tervise- ja heaoluteenused (8,7%).

Eesti idusektorit iseloomustab Startup Estonia andmetel ka ettevõtete küpsus. Eesti iduettevõtetest 234 on täna vanemad kui viis aastat ning 2021. aastal ületas kümne aasta vanuse piiri seitse ettevõtet. Need olid Upsteem.com, Estelon, Edrk, Ganttic, Fututec, Click & Grow ja Kompaktfilter. 2021. aastal toimus ka neli iduettevõtete müüki: Icefire, GetID, SpectX ja AlphaChat.

Startup andmebaasi andmetel on möödunud aastal Eestis loodud 115 uut iduettevõtet ning aasta varem on loodud 195 iduettevõtet. “Hetkel on siiski veel vara järelduste tegemiseks, sest eelnevate aastate kogemus näitab, et loodud ettevõtete andmed lisanduvad andmebaasi ka tagantjärgi. Iduettevõte ei satu selle loomise hetkel andmebaasi automaatselt. Iduettevõtted saavad ise avaldada soovi andmebaasiga liitumiseks ning lisaks teeme jooksvalt ka seiret uute iduettevõtete tuvastamiseks ja kutsume neid andmebaasiga liituma,” selgitas Peeterson.

Startup Estonia on Eesti iduettevõtete andmeid hallanud üle viie aasta ning kaks aastat tagasi tuldi välja ka uuendatud andmebaasiga. Startup Estonia juhi sõnul on andmebaasiga liitunud iduettevõtted täna nähtavad nii investoritele, koostööpartneritele ja klientidele kui ka töötajatele. “Viisime hiljuti andmebaasi kuuluvate iduettevõtete seas läbi ka tagasisideküsitluse ning meile laekunud vastustest selgus, et Eesti startup andmebaasi suurima väärtusena näevad iduettevõtted nähtavust investorite, partnerite ja kogukonna seas (46%) ja andmetele tuginevat ülevaadet Eesti startup ökosüsteemist (34,5%). Lisaks ütles 29,9% vastajatest, et andmebaas on neil aidanud leida häid võimalusi, näiteks on nad saanud kontakti investoriga ja investeeringu või leidnud koostööpartneri,” ütles Peeterson.

Eesti startup andmebaasi andmete aluseks on iduettevõtete poolt esitatud andmed, Startup Estonia poolt avalikest allikatest kokku koondatud info ning Eesti Maksu- ja Tolliameti andmed. Andmebaasist leiab iduettevõtte nime, registrikoodi ja asutamise aasta kui ka täpsemaid andmeid tegutsemissektori ja kasutatavate tehnoloogiate kohta, toodete ja teenuste kirjeldusi, infot töötajate arvu ja makstud tööjõumaksude, käibe ja investeeringute kohta ning palju muud.

Startup Estonia kodulehel on andmebaas kõige populaarsem alamleht, mida külastab üle 15 000 kasutaja kuus. Andmebaasiga saab tutvuda siin: https://startupestonia.ee/startup-database.

Dealroom raportiga saab lähemalt tutvuda siin.