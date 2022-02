Eelmisel aastal kasvas Eesti iduettevõtete kogukäive 1,4 miljardi euroni ning tööjõumakse maksti riigile125 miljonit eurot. Iduettevõtjate poolt kaasatud investeeringute maht kasvas üle kahe korra rekordilise 928 miljoni euroni.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul näitasid Eesti iduettevõtted möödunud aastal seni kiireimat kasvu. “Aasta oli erakordne isegi kiirele kasvule orienteeritud iduettevõtete jaoks. Kui möödunud aastatel oleme rääkinud käibekasvust 30-40% aastas, siis 2021. aastal kasvatasid iduettevõtted käivet ligi 80%. Kaasatud investeeringute maht suurenes aga üle kahe korra pea miljardi euroni ning kasvanud on nii investeeringuid kaasanud ettevõtete arv kui ka tehingute suurus, näiteks miljonist eurost suuremaid tehinguid tegi möödunud aastal 47 iduettevõtet,” ütles Peeterson.

Kui 2020. aastal oli Eesti iduettevõtete kogukäive 782 miljonit eurot, siis aastaga kasvatasid iduettevõtted käivet 1,4 miljardi euroni ehk 77%. Suurima käibega iduettevõtted olid 2021. aastal Bolt (723 miljonit eurot), Adcash (33 miljonit eurot), Veriff (25,1 miljonit eurot), 3Commas Technologies (24,7 miljonit eurot) ja Paxful (23,6 miljonit eurot). Ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mistõttu need andmed ei ole siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Eesti iduettevõtted tasusid riigile 2021. aastal kokku 125 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 29% enam võrreldes aasta varasemaga, kui idusektori makstud tööjõumaksud olid 97 miljonit eurot. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (18,9 miljonit eurot), Wise (17,7 miljonit eurot), Veriff (5,2 miljonit eurot), Paxful (4,8 miljonit eurot), Starship Technologies (3,3 miljonit eurot), Milrem (3 miljonit eurot) ja Monese (2,6 miljonit eurot).

Startup Estonia juht täpsustas, et Eesti iduettevõtete statistikat mõjutab ka fakt, et järjest enam kohalikke iduettevõtteid saab täiskasvanuks ehk vanemaks, kui kümme aastat ning nende andmed statistikas enam ei kajastu. “2021. aastal sai täiskasvanuks seitse iduettevõtet ning lisaks on toimunud neli iduettevõtete müüki. Ainuüksi seetõttu ei kajastu möödunud aasta statistikas ligi viis miljonit eurot käivet ja üle 700 tuhande euro tööjõumakse,” selgitas Peeterson.

2021. aasta jooksul said täiskasvanuks ettevõtted Upsteem.com, Estelon, Edrk, Ganttic, Fututec, Click & Grow ja Kompaktfilter ning toimus neli exit´it ehk iduettevõtete müüki: Icefire, GetID, SpectX ja AlphaChat. Möödunud aasta 3. kvartalis läks iduettevõte Wise Londoni börsile, mis on Reutersi andmetel esimene tehnoloogiaettevõtte otsenoteerimine Londoni börsiajaloos

Eesti iduettevõtted kaasasid 2021. aastal rekordilised 928 miljonit eurot investeeringuid. Võrreldes aasta varasemaga on kasvanud ka kaasatud investeeringu keskmine suurus, mis oli 10,3 miljonit eurot (aasta varem 5,8 miljonit eurot). Kasvanud on ka investeeringuid kaasanud iduettevõtete arv - 90 iduettevõtet kaasas vähemalt ühe investeeringu (aasta varem 76), sh 47 tehingut olid suuruses miljon eurot või enam (aasta varem 32).

Suurima investeeringu on 2021. aastal kaasanud taas Bolt (620 miljonit eurot), millele järgnevad Glia (64,1 miljonit eurot), Veriff (58 miljonit eurot), Starship Technologies (14 miljonit eurot), Scoro (13,8 miljonit eurot), Wolf3D (11,5 miljonit eurot), Testlio (10,3 miljonit eurot), Katana (9,3 miljonit eurot), Pactum (9,1 miljonit eurot) ja Fractory (7,5 miljonit eurot).

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1298 iduettevõtet ning tänase seisuga on andmebaasi jõudnud 117 2021. aastal loodud iduettevõtet ehk 9% andmebaasis olevatest iduettevõtetest. Neist 19 tegutseb lõpptarbijatele suunatud toodete ja teenuste alal ja sama palju äritarkvara ja -teenuste valdkonnas ning 13 uut iduettevõtet alustas tööd finantstehnoloogiate alal.

Eesti iduettevõtete suurimaks tegevusvaldkonnaks on jätkuvalt äritarkvara ja -teenused, kus tegutseb 240 Startup Estonia andmebaasis olevatest ettevõtetest. Teisel kohal on finantstehnoloogia valdkond, kus tegutseb 171 iduettevõtet ning kolmandal kohal on lõpptarbijale suunatud toodete ja teenuste tegevusvaldkond, kus on registreeritud 141 iduettevõtet. Suurima käibega tegevusvaldkonnad on transport ja logistika (791 miljonit eurot), finantstehnoologia (149 miljonit eurot) ning äritarkvara ja -teenused (113 miljonit eurot).