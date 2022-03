Sari Descent G1 on uusim tulija Garmini sukeldumiskellade seerias. Uue vastupidava konstruktsiooniga sukeldumiskell Descent G1 Solar on varustatud uuendatud sukeldumistehnoloogia, 24/7 tervist ja heaolu jälgimise funktsioonidega, nutikella funktsionaalsusega ning pikendatud aku kasutusajaga. Aku laeb kauem päikesepatarei abil.

„Sõltumata sellest, kas soovite soetada oma esimese sukeldumiskella või täiendada juba olemasolevat aktiivset elustiili toetavate seadmete valikut, sari Descent G1 on suurepärane valik igas vanuses sukeldujatele, kes hindavad võimalust kasutada mitut spordiala toetavat nutikella igas eluvaldkonnas,“ sõnas Dan Bartel, Garmini globaalse tarbijatele suunatud müügi asepresident. „Descent G1 Solar tugineb Garmini uuenduslikele sukeldumistehnoloogiatele, lisades sellele päikesepatarei võimalused ning võimaldades klientidel oma lemmiktegevusi kauem nautida.“

Vastupidav nutikell kõigile sukeldujatele

Hästi loetava suure kontrastsusega ekraani ja 45 mm kellakorpusega G1-seeria toob sukeldumisseadmete valikusse uue kompaktse disaini, mille kuju ja funktsionaalsus on hästi läbi mõeldud, et tagada vastupidavus ja mugavus. Seeria Descent G1 on varustatud õhukindlate induktiivsete nuppude ja safiirekraaniga, mis võimaldab käia vee peal ja kuni 10 atm (100 meetri) sügavusel vee all. Kellad on saadaval erinevates värvides ja neile sobivad Garmini QuickFit kellarihmad.

Päikesepatarei laadimisvõimalusega varustatud mudel pikendab veelgi aku kasutusaega.

Descent G1 toetab mitmeid sukeldumisrežiime, sealhulgas hinge kinnipidamisega sukeldumine ja veealune jahipidamine, aga ka akvalangiga sukeldumine. Seadmel on ka kolmeteljeline digitaalne kompass ja vibratsiooniga sügavuse hoiatused. Kohandades seadme vastavalt oma vajadustele, näeb sukelduja seadme ekraanil sügavust, sukeldumisaega, temperatuuri, dekompressioonivaba piiri (NDL), pinnale tõusmise aega (TTS), sukeldumise ja pinnale tõusmise kiirust, gaasisegu, hapniku osalist rõhku (PO2) ning lämmastiku (N2) neeldumist, teavet dekompressiooni- või ohutuspeatuste kohta ja kellaaega. Vabasukeldujatele sobib võimalus kohandada sukeldumis- ja pinnaekraane, kasutada hinge kinnipidamise režiime ja muid mõõdikuid, nagu sukeldumise ja pinnale tõusmise kiirus, analüüsides jõudlust erinevate sukeldumiste vahel.

Tervise jälgimise ja spordifunktsioonid

Sari Descent G1 pakub mitmeid tervise ja heaolu jälgimise funktsioone, sealhulgas täiustatud une jälgimine, mitmesugused sisseehitatud spordi- ja GPS-rakendused nii sise kui ka välitingimusteks, sealhulgas ujumine, jooksmine, jalgrattasõit, golf, jooga ja surfamine, HIIT-treeningud (kõrge intensiivsusega treeningud) ja Daily Suggested Workouts (soovitatud igapäevased treeningud) ning Garmini kasutajate lemmiktreeningufunktsioonid, nagu VO2 Max, Fitness Age, Recovery Time jne.

Toimingute ajal on kasutajatel juurdepääs Garmini funktsioonidele, nagu rakendus Garmin Pay ning võimalus saada nutiteateid, kui kell on ühendatud nutitelefoniga. Mobiililevist väljaspool toimuvate seikluste jaoks saab Descent G1 hõlpsasti ühendada ka satelliitsideühendusega inReach Mini 2, mis võimaldab veepinnal saata ja vastu võtta sõnumeid ning edastada hädakutsungit.

Descent G1 ja Descent G1 Solar on nüüd saadaval soovituslike jaemüügihindadega vastavalt 549,99 eurot ja 649,99 eurot. Lisateave: garmin.com.