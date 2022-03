Liiklusohutust suurendavate toodete arendaja Bercman Technologies asendas Tehnopoli linnakus oma senise nutika ülekäiguraja uue, edasi arendatud versiooniga. Masinnägemisel põhinev süsteem teavitab autojuhti valgussignaaliga, kui ülekäigurajale läheneb jalakäija ning kogub andmeid autode ja jalakäijate kohta.

Esimese nutika ülekäiguraja pilootversioon paigaldati Tehnopoli linnakusse paari aasta eest, ent nüüd paigaldati uue generatsiooni seade, mis võimaldab koguda rohkem eri tüüpi andmeid ülekäigurajal ja selle vahetus läheduses toimuva kohta.

Bercmani tegevjuhi Mart Suurkase sõnul on nutika ülekäiguraja peamine eesmärk suurendada liiklusohutust reguleerimata ülekäigurajal ja ennetada liiklusõnnetusi. “Seega täidab see oma põhiülesannet - annab pimedal ajal autojuhile valgussignaaliga märku, kui sebrale läheneb jalakäija. Aga Bercmani eesmärk on liikuda targa linna lahenduste suunas, seetõttu loob nutikas ülekäigurada võimaluse teha andmete põhjal paremaid otsuseid liikluse korraldamiseks. Seade kogub anonüümseid andmeid, näiteks infot liiklejate sageduse, kiiruse, sõidukite tüübi ja kiiruse kohta. Kogutud andmete põhjal saab analüüsida teehoolde vajadust, liikumismustreid ning plaanida ennetustöid linnaku liikluses,” selgitas Suurkask. Tema sõnul suudab seade eristada sõiduautot, bussi, veokit, lisaks kogutakse keskkonnaandmeid - õhukvaliteeti, temperatuuri ja õhurõhku.

Liiklusõnnetuste ärahoidmisel on oluline mõista inimlikku faktorit, seetõttu soovib Bercman kaardistada ka jalakäijate käitumist. “Tehnopoli uuendatud nutikas ülekäigurada “näeb” ka seda, mis toimub lähiümbruses sõiduteel. Nii saame andmeid koguda ka selle kohta, kui suur osa inimesi kipub üle tee minema vales kohas ja analüüsida, mis võib olla põhjus,” selgitas Suurkask. Kõik kogutavad andmed koondatakse Tehnopoli linnaku enda haldussüsteemi.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol kinnisvarajuht Tarmo Loog ütles omalt poolt, et Tehnopoli eesmärk on toetada maailmamuutvat innovatsiooni ja testlinnakuna pakub Tehnopol koostööpartneritele ainulaadset võimalust. “Eestis pole palju selliseid kohti, kus ettevõte saab reaalses linnakeskkonnas testida oma toodet või teenust. Tehnopol on testlinnaku võimalust pakkunud juba kümmekond aastat. Meil on hea meel teha koostööd Bercmaniga, kelle lahendus on linnakus soojalt vastu võetud. Nutika ülekäiguraja värsked lisandused loovad meilegi uusi võimalusi neid andmeid analüüsida ning nende alusel vajalikke muudatusi teha.”

Nutikas ülekäigurada asub Tehnopoli linnaku keskväljakul nutipoe kõrval ning seal kogutud baasandmeid saab vaadata Tehnopoli linnakus testitavate lahenduste keskkonnas https://innovatsioon.tehnopol.ee/.