Tõnu Grünbergist oleme me varemgi kirjutanud, kui ta oli EMT tehnoloogiadirektor. Näiteks siis kui EMT kattis 3,5 võrgu levialaga kogu Eesti. Või kui ta asus uude ametisse TeliaSonera Euraasia tehnoloogiavaldkonna juhina. Ta on ka 12 aastat tagasi Arvutimaailmas kirjutanud selleaegsetest tehnoloogiamaailma trendidest. 1. aprillist asub ta aga tööle Baltimaade suurima andmekeskuse Greenergy Data Centers juhatuse esimehena. Eelmisel kuul avatud andmekeskus keskendub esmajoones Baltikumi era- ja avaliku sektori teenindamisele ning siinse digiühiskonna töökindluse ja energiaefektiivsuse tõstmisele.

Tõnu Grünbergi sõnul väljakutseid uues rollis jagub. „Esimesteks suuremateks sihtideks on andmekeskuse töö suunamine ehitamise etapist igapäevase tõhusa toimimise faasi, kliendiportfelli kasvatamine ning meeskonna tugevdamine ja oskusteabe arendamine,“ selgitas Grünberg eesootavat.

Greenergy Data Centers’i juhatuse liikme Kert Everti hinnangul toetavad Tõnu Grünbergi kogemused taristu ja telekommunikatsiooni valdkondades muuhulgas andmekeskuse eesmärke kasvatada eksporti, laiendada telekommunikatsiooni ja energeetika vallas koostööpartnerite ringi ning ehitada Tallinna külje all välja ka järgmised kaks andmekeskuse hoonet. „GDC andmekeskuses on Eestile ja teistele Balti riikidele strateegilise tähtsusega taristu, mille abil muuta töökindlamaks ja rohelisemaks siinseid e-ärisid ning pakkuda platvormi e-riigi ehitamiseks,“ lisas Evert.

Grünberg on pikaajalise kogemusega taristu, telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia valdkonna tippjuht. Ta on varem töötanud mobiilsideettevõtte Telia Eesti tehnoloogiadirektori ja juhatuse liikmena, TeliaSonera grupi Euraasia regiooni tehnoloogiadirektorina ning vedanud Telia grupi tütarettevõtet Ucell Usbekistanis. Enne Greenergy Data Centers’iga liitumist oli Grünberg Rail Baltic Estonia juhatuse esimees.

Tõnu Grünbergil on magistrikraad Chalmersi Tehnikaülikoolist ning ta on ennast täiendanud Rootsi juhtimisinstituudis ja London Business School -is.

Greenergy Data Centers andmekeskusse mahub seadmeid kahe jalgpalliväljaku jagu ning kompleksi elektriühendused suudaksid toita keskmise Eesti linna. Andmekeskuse rajamist Tallinna külje alla rahastas Kolme mere investeerimisfond. Fondis on üheks investoriks teiste hulgas ka Eesti riik.