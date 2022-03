Elisa tippjuhtkonnaga liitusid kaks võimekat naisjuhti, Elisa erakliendiüksust asus juhtima Mailiis Ploomann ning turundus- ja kommunikatsiooniüksust Karin Kanepi.

„Elisa eesmärgiks tõusta Eesti turul juhtivaks meelelahutus-, IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteks ning olla jätkuvalt suurepärane tööandja. Mailiis ja Karin on kaks tugevat, pikaajalise staažiga juhti kes saavad käesolevast aastast veelgi enam rakendada oma kogemusi ettevõtte üksuste strateegilises juhtimises ja digitaalsetes muutustes,“ sõnas Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Mailiis Ploomann toob välja, et mõistab vastutust, mida tähendab rohkem kui pooltele Eesti peredele teenuse pakkumine „Telekommunikatsiooni poolelt oleme sõna otseses mõttes ühiskonna vereringe ning meelelahutusteenuste vaates kriitiline nii kvaliteetse ajaviitena, kui ühiskonna infovälja kujundamisel,“ sõnas Ploomann. „Erakliendiüksus oma müügi- ja teeninduskanalitega on tihti ettevõtte maiseks kehastuseks, kuna see on kõige sagedasem kokkupuutepunkt Elisa ning inimeste vahel. Innovaatilisi ning tulevikku suunatud lahendusi, nagu teenindusrobot Annika, on Elisast oodata ka tulevikus. Heaks näiteks on siin kogu meie TV-seriaalide omatoodang, mis juba täna on pälvinud laialdast heakskiitu nii Eestis kui välisriikides. Kõik see on alles algus ning eesmärk on Elisat väärikalt esindada,“ sõnas Ploomann.

Karin Kanepi sõnul on Elisa olulised strateegilised suunad meelelahutuse, IT-teenuste ja telekommunikatsiooni, sh 5G osas on ühiselt fookuses nii turunduse kui suhtekorralduses. „Edendame Elisa brändi ja kujundame inimeste arusaama Elisast ning kahe üksusega üheskoos saame seda kõike veelgi ühtsemalt ja efektiivsemalt ellu viia,“ tõi Kanepi välja.

Mailiis Ploomann alustas ettevõttes erakliendiüksuse tootejuhina ja tõusis Elisa telkomiteenuste valdkonna juhi positsioonile. Läbi aja on ta panustanud ettevõtte uudsete lahenduste väljatöötamisse nagu kõnerobot Annika ning aitas Elisa telekomiteenuste erakliendi segmendis liidripositsioonile. Lisaks on Ploomann jaganud oma juhtimisalaseid nõuandeid raamatus „Juhi esimene käik“, kus läbi eluliste näidete arutletakse, et juhtimises on midagi rohkemat, kui direktoriks olemine või käskude-keeldude jagamine.

Karin Kanepi juhtis seni Elisas turundusvaldkonda, mis käesoleval aastal liideti kommunikatsioonivaldkonnaga ning millest sai ühine turundus- ja kommunikatsiooniüksus. Kanepi juhtimisel on Elisa pälvinud mitmeid turunduse kuldmunasid ning tunnustusi silmapaistvate reklaamkampaaniate eest.

Mõlemad juhid liitusid Elisaga 2009. aastal ja tulid ajutiselt asendama lapsehoolduspuhkusel olevaid töötajaid. Ligi 13 aasta pikkuse perioodi jooksul on nii Kanepi kui Ploomann olnud aktiivses rollis ettevõtte strateegia kujundamisel ning hilisemal ellu viimisel, tõstes Elisa eraklienditurul liidriks ja kogu Eesti telekomiturul tõsiseltvõetavaks konkurendiks.