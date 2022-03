Viimastel nädalatel on Elisa Põhja-Tallinna kaabelvõrgutaristut tabanud varguste laine, mille käigus varastatakse lukustatud välikappidest võrguseadmed. Elisa palub kõigil teada anda Politseile kahtlasest tegevusest Elisa võrgukappide kallal.

„Möödunud nädalal tabasid Elisa võrgutaristut Põhja-Tallinnas taas vargused, mille käigus varastati lukustatud kappidest seadmed, mis tagavad kaabelvõrgu klientidele TV- ja internetiteenused. Tegemist on juba korduva vargusega samas piirkonnas viimaste kuude jooksul, mis häirib tõsiselt kaugõppes või kodukontoris olevaid kliente,“ sõnas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Kõikidesse kappidesse on sisenetud võtmega, seadmed kaablite otsast maha lõigatud ja seejärel lahkutud. On alust arvata, et isik, kes vargused toime paneb, teab väga täpselt, mis seadmeid ta otsib.

Vargused pandi toime päise päeva ajal kella 10-12 ajal, Põhja-Tallinna piirkonnas, peamiselt Kalamajas. Enim kannatavad pikanäpumeeste tegevuse tõttu Elisa kliendid, kelle koduinternet ja TV-teenus läbi võrguseadmete liigub. Seadmete rahaline kahju küündib üle 6000 euro.

„Kahjuks pole senised vargused jäänud ühegi turvakaamera vaatepilti ja seetõttu palume edaspidi teavitata Politseid, kui märkate Elisa võrgukappide juures kahtlast tegevust,“ lisas Polli. Antud juhtumi raames on algatatud Politseis ka kriminaalmenetlus.