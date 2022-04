Möödunud aastal kasvas Eestis telerite müük hüppeliselt ning seejuures otsustasid kliendid järjest suuremate ning võimekamate mudelite kasuks, selgub uuringufirma BRC Market Experts ning telekomioperaator Elisa andmetest. Suurima läbimüügiga kuu oli mullu sarnaselt eelnevatele aastatele detsember.

Möödunud aastal tõusis Eestis müüdud telerite hulk eelnevaga võrreldes enam kui kuus protsenti ning tootjatest suurendas oma turuosa enim Samsung, edestades müügiedetabelites nii LG-d kui ka Philipsit. Järjest kasvavate müüginumbrite kõrval jätkus ka trend, kus kliendid valivad aina suurema ekraanidiagonaaliga mudeleid, kusjuures enim kasvas just suuremate kui 60-tolliste ekraanidega seadmete müük.

“Suuremate ekraanidega seadmed on muutunud järjest kättesaadavamaks ning neist on saamas uus normaalsus. Kui veel viis aastat tagasi sai 43-tollist seadet pidada suureks, siis täna on selliste mudelite näol pigem tegu väikeste teleriga, mille läbimüük järjest langeb,” ütles Elisa seadmete tootejuht Anti Liivat.

Järjest suuremate telerite kasuks otsustamisega on tarbijad pea ühehäälselt valimas ka kõrgema resolutsiooniga seadmeid. Mullu oli 97% Elisa poolt müüdud teleritest 4K-resolutsiooniga ning turul tervikuna võib näha ka esimesi märke 8K-resolutsiooniga telerite revolutsiooni algusest.

Sarnaselt järjest parema resolutsiooni ja kvaliteedi otsimisele on kliendid valimas ka järjest võimekamaid ning nutikamaid seadmeid. Mullu olid pea kõik Eestis müüdud telerid nutikad ning kui veel paar aastat tagasi moodustasid standardsed mittenutikad seadmed märgatava osa üleriigilisest läbimüügist, siis tänavu on nende osakaal langenud tugevalt alla kümnendiku.

“Ühelt poolt mõjutab klientide valikuid tootjate pakutu, kuna lihtsaid Full-HD või ilma nutifunktsioonideta mudeleid lettidelt enam praktiliselt ei leiagi,” märkis Liivat. “Teisalt on muutumas tarbijate harjumused, kuna nutitelerite abil vaadatavad striiminguteenused pakuvad järjest paremat sisu ning nii YouTube’ist kui ka voogedastusplatvormidelt võib leida laias valikus 4K-sisu.”

Möödunud aastal andis elektroonikaturul tunda ka tarneahelaprobleemidest tingitud kiibipuudus, mistõttu mitmetes tootekategooriates hinnad järsult tõusid. BRC turustatistika kohaselt püsis aga telerite segmendis hinnatase võrdlemisi stabiilsena, näidates osade ekraanisuuruste puhul kerget tõusutrendi.

“Telerite hinnad küll kuust-kuuse kõikusid, kuid terve aasta vältel oli saadavus pigem rahuldav ning aasta lõikes ei ole näha meeletuid hinnahüppeid. Osalt on selle taga suuremate edasimüüjate võimekus ette planeerida ning tagada hinnastabiilsus, teisalt kasutavad telerid vähem tarneahelaprobleemide poolt kimbutatud komponente ja materjale,” rääkis Liivat. “Üldine trend aga on, et telerite hinnad liiguvad tõusujoones, kuna maailmaturul komponentide hinnad kallinevad.”

Liivati hinnangul võib tänavu näha möödunud aasta trendide jätku. “Keskmine ekraanisuurus jätkab kasvamist ning seadmed muutuvad aina nutikamaks ja võimekamaks. 8K-revolutsioon on veel aga lapsekingades, seega ei ole tõenäoline, et need mudelid selle või järgmise aasta jooksul märgatavalt turuosa haarata suudaks,” lisas ta.

Elisa möödunud aasta 10 enimmüüdud telerimudelit: