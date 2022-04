Mida ikka kõige rohkem spordikellaga tehakse? Joostakse. Selleks tõi Huawei aktiivsema välihooaja valguses turule oma esimese professionaalse jooksukella Watch GT Runner, mis on suunatud spordifännidele oma füüsiliste saavutuste monitoorimiseks ja arendamiseks. Mitte ainult jooksjatele, kuid eelkõige just neile.

Kui Huawei poolt varasemalt tutvustatud GT-seeria nutikellad on olnud suunatud pigem laiemale sihtgrupile, siis uus kellamudel on mõeldud eelkõige spordiga tegelevatele ja aktiivse elustiiliga kasutajatele.

“Uus Runner nutikell ühendab endas tunnustatud GT-kellaseeria tugevaimad küljed ja pakub uudseid funktsioone just jooksmist harrastavale kasutajale nii algtasemel kui edasijõudnu tasemel,” märkis tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Samuti on uus mudel ühilduv ka teiste kaubamärkide seadmetega nagu rinnale kinnitatav pulsivöö jne.

Nutikella on võimsamaks arendatud just monitoorimissüsteemide poolest. “Jooksjale on esmatähtis oma asukoha positsioneerimise ning jooksutrajektoori salvestamise täpsus - olenemata sellest, kas liigutakse maastikul ja mägedes või staadioni mitmerajalisel jooksuringil. Seetõttu kasutataksegi uues kellas asukoha määramiseks viit peamist satelliitnavigatsiooni süsteemi,” selgitas Mishina ja lisas, et satelliitnavigatsiooni signaale vastuvõtvad antennid on paigaldatud uue mudeli korpuse allosa asemel hoopis selle äärtesse, et tagada täpsem vastuvõtt.

Et professionaalsed jooksjad jälgivad oma treeningute ajal just pulssi, on ka Runneri puhul viidud südamerütmi jälgimine uuele tasemele TruSeenTM 5.0+ tehnoloogia abil, vältimaks pulsilugemises ebatäpsusi higi, temperatuuri või käeraputuste tõttu. Mishina lisas, et suuremad avad kella rihmas lasevad käele õhku paremini ligi, hoiavad seadet tihedamini käe peal ning pakuvad seeläbi täpsemaid andmeid.

Jooksmisega igapäevaselt tegelevate inimeste jaoks on uuel nutikellal veel teisigi funktsioone. “Kui näiteks jooksuvõistluseks valmistumise treeningplaani leidmine on tänapäeval personaaltreenerit omamata interneti abil üsna lihtsaks tehtud, siis tihti ei arvesta sellised kavad jooksja eripärasid ega tegelikku füüsilist progressi kava täitmisel. Runneri nutikella virtuaalne treener võtab aga treeningplaani koostades arvesse nii kasutaja tervisenäitajaid kui ka keha tagasisidet treeningute ajal,” selgitas Mishina, kuidas kella poolt soovitatud treeningkava aitab vältida ülekoormusest tingitud vigastuste tekkimist ja motiveerida jooksjat kasutama ära kogu oma potentsiaali, et maksimeerida tulemusi.

Jooksjatele mõeldes arendatud nutikell pole kasutamiseks ainult treeningute ajal, vaid peab tehnoloogiaeksperdi sõnul vastavalt kasutusintensiivsusele vastu ka spordisõbra muudes tegemistes kuni kahe nädala jooksul. “Nii sobib kella kanda ka väljaspool treeningaega, näiteks kontoritööl või magades une monitoorimiseks. Sealjuures saab puhkeajal kasutada kella tavafunktsioone ehk helistada, sõnumeid saata, teateid lugeda või muusikat kuulata,” loetleb Mishina. Igapäevaselt muudab Runner kella kandmise mugavaks 38,5-grammine sulgkerge kaal, nahasõbralik antibakteriaalne rihm ja keraamiline tagakorpus, mis hoiavad kella pikaajalise kasutamise korral ära allergia või punetuse tekkimise.

Jooksusõpradele mõeldud Runneri nutikellad ühilduvad nii Huawei kui ka kõikide Androidi ja iOS operatsioonisüsteemidel töötavate telefonidega.