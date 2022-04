Hiina videostabilisaatorite tootja FeiyuTech tõi välja oma uue, kolmeteljelise ja täiustatud stabiliseerimistehnoloogiaga stabilisaatori nutitelefonidele.

Vimble 3 on viipejuhtimisega ja ühe kiire nupuga, et lülitada selfie- ja maastikurežiimidele või portreerežiimidele. Samuti saab filmida eraldi TikToki videote režiimis, sotsiaalmeediarežiimis, otseülekannet teha, filmida, selfie´sid ja grupivõtteid.

Kaasas on pikendusvars ja väike statiiv – kompaktne, kerge ja kokkupandav. Stabilisaator on kuni 10-tunnise aku tööajaga.

Uus FeiyuTech Vimble 3, mis põhineb populaarsel FeiyuTech Vimble'i nutitelefonide gimbalite seerial, pakub professionaalset pildistabilisaatorit nii puhtalt profi videosisu jaoks kui ka sotsiaalmeedias avaldamiseks, influentseritele, reklaamijatele ja filmitegijatele.

Seade kaalub 87 grammi ja mahutab hõlpsasti kuni 250 g kaaluvad suure ekraaniga nutitelefonid, sealhulgas iPhone 13 Pro Maxi.

FeiyuTech Vimble 3 kolmeteljeline disain stabiliseerib värelusi, nii et kaamera hõljub stseenis läbi professionaalsete sujuvalt liikuvate võtete abil, ilma et oleks vaja kallist erivarustust. Ainult nutitelefoni, pildistabilisaatoriga Vimble 3 gimbali ja mõningate redigeerimisoskustega saab igaüks toota üsna professionaalse kvaliteediga videoid.

Juhtimine on võimalik ka üle Bluetoothi FeiyuTech ON või BeautyCami rakenduse kaudu. Rakendus Feiyu ON juhib tehisintellekti abiga objektide jälgimist, tunneb ära žeste, teeb aeglubis, panoraamvõtteid ja palju muud.



TEHNILISED ANDMED

FeiyuTech Vimble 3

Aku mahutavus: 1300 mAh sisseehitatud aku 10-tunnise tööeaga. Laetav käepideme paremal küljel oleva USB-C pordi kaudu. 2,5-tunnine laadimisaeg.

Kaal: ligikaudu 387 g (ilma statiivita)

Ühilduvad telefonid: laius 49 mm kuni 88 mm. Maksimaalne kandevõime on kuni 260 g. Ühildub kõigi alla 7-tolliste nutitelefonidega, sealhulgas kõigi iPhone'i ja Androiditelefonide seeriatega.

Mõõtmed: lahtivolditult 300,7 x 130,7 x 87,5 mm / kokkuvolditult 114,4 x 175,6 x 64,6 mm.

Mobiilirakendus: Feiyu ON.

Pööramisvahemik: kallutamine kuni 320° / Roll kuni 337° / Pan 321°.

Reguleerimisvahemik: kallutamine -35°~+35° / Roll -50°~+50° / Pan -80°~+174°.

Panoraami järgimine: panoraami telg järgib kasutaja käe liikumist.

Jälgimisrežiim: nii panoraam kui kallutustelg järgivad kasutaja käe liikumist.

Kõige jälgimisrežiim: panoraam, kallutamine ja Roll – kõik kolm telge järgivad kasutaja käe liikumist.

Lukustusrežiim: kõik kolm telge on lukustatud, ei järgi kasutaja käe liikumist.

FFW kiirjälgimine – kõik kolm telge jälgivad suure jälgimiskiirusega kasutaja käe liikumist.

Saadavus ja hind

FeiyuTech Vimble 3 on saadaval hinnaga 119 dollarit Amazoni ja FeiyuTechi poe kaudu aadressil https://store.feiyu-tech.com/.