Elisa avas tänavu esimeses kvartalis esimesed Nokia riistvaral töötavad mobiilsidetugijaamad, mis saavad peagi 5G toe. Kokku lisas ettevõte mobiilsidevõrku 16 uut tugijaama ja üle 100 täiendava 4G sageduskihi.

Valguskaablivõrguga ühendas ettevõte kokku 4100 majapidamist ning lisaks laiendas partnervõrkude toel kiire interneti pakkumist veel 1345 koduni.

Pikalt oodatud 5G võrgu avamiseks käesoleval aastal alustas Elisa valitud 4G tugijaamade üleviimist Nokia riistvarale. Möödunud kvartalil võttis Elisa käiku kõik vajalikud Nokia võrguplatvormid 4G/5G mobiilivõrgu arenduseks ja halduseks ning rajas esimesed 5G valmidusega Nokia tugijaamad. Lisaks nendele täienes Elisa võrk 16 uue tugijaama ja 101 täiendava 4G sageduskihi võrra, mis tõstsid piirkonniti 4G võrgu kiirusi ning võimaldasid rohkematel kasutajatel korraga mobiilset internetti tarbida.

„Käesolev aasta on kindlasti üks põnevamaid nii mobiilsideteenuste kasutajatele kui ka pakkujatele, sest kõikide märkide kohaselt võib Eestis esimesi 5G sagedustel toimivaid võrke näha ning kasutada juba käesoleval poolaastal. Esmalt saavad kasutajad nautida ülikiire võrgu hüvesid nii nutiseadmetes kui kodu- ja kontoriinternetis ning hilisemates võrguarendusetappides lisandub võimekus pakkuda madalat hilistumist ehk latentsust,“ sõnas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Elisa kaabelvõrgus jõudis optikavõrk 4100 majapidamiseni, mida on viis korda rohkem kui möödunud aasta esimesel kvartalil. „Suur osa Elisa võrguarendustest on seotud just olemasolevate võrkude kõrvale uue ja tulevikukindla valguskaablivõrgu ehitamisega ning selle raames viime järk järgult kliente uuele tehnoloogiale. Kliendid, kelle majja on uus optikavõrk paigaldatud, saavad ka ise üleviimist kiirendada, kontakteerudes Elisaga näiteks läbi iseteeninduse ja andes oma soovist meile teada,“ sõnas Polli ning lisas, et kogu protsess on kliendile tasuta.

Kokku jõuab ettevõtte valguskaablivõrk ligikaudu 120 000 ja koos vaskkaablivõrguga ligi 350 000 majapidamiseni. Partnervõrkudes on tänaseks võimalik Elisa teenuseid tarbida rohkem kui 9000 aadressil.

Käesoleval aastal on valguskaablivõrkude arenduste fookus peamiselt suurlinnadel, kuhu rajatakse enim uusi elamuid ja kus vajab moderniseerimist tiheda kasutusega koaksiaalvõrk. Mobiilsidevõrgus jätkatakse VoLTE osakaalu tõstmisega ja olemasoleva võrgu arendustöödega, kuid veelgi märgilisem saab olema viimaks 5G lansseerimine ja kasutuselevõtt.