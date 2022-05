Huawei Watch GT 3 Pro puhul on tegemist on premium-kelladega, mis oma välimuse, materjalide ja funktsioonide poolest kuuluvad tippklassi.

Tänasel üritusel tõi Huawei Eesti seadmeäri üksuse juht Taavi Ting välja, et eelmise aasta rahvusvahelise raporti kohaselt tarnis Huawei kogu maailmas kokku üle 100 miljoni randmel kantava seadme.

“Näeme, et toodete funktsionaalsuse suurendamine kasvatab kasutajate rahulolu ja toob palju positiivset tagasisidet, eriti just käel kantavate seadmete osas. See omakorda kinnitab meile, et oleme õigel teel," sõnas ta.

Uute nutikellade puhul on pandud erilist rõhku seadmete vastupidavusele ja välimusele, mistõttu on GT 3 Pro kellad saadaval kahes läbimõõdus - 46 mm ja 43 mm. “Kui esimene neist mudelitest mõjub pigem massiivsemalt ning sellel on vastupidav titaanist korpus, siis teine on disainilt pigem naiselikum ja valmistatud kõrgtehnoloogilisest keraamikast,” kirjeldas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina täna Biblioteq salongis toimunud tutvustusüritusel. Mudeli kellarihmade valikus on esmakordselt keraamiline rihm, mida Eestis pole teiste nutikellade puhul varem pakutud ning mis on hea alternatiiv tundlikuma nahaga kasutajatele allergiliste reaktsioonide vältimiseks.

Mõlemal mudelil on nii kella ekraani kohal kui ka all andurite kaitsmiseks ülivastupidav safiirklaas, mida on võimalik kriimustada üksnes teemantiga. “Arvestades suvehooaega, mil viibitakse palju rannas ja looduses ning võimalusi nutiseadmete kahjustamiseks taskus või mujal on rohkem, on see kindlasti igati praktiline,” märkis tehnoloogiaekspert.

Sarnaselt varasematele Huawei nutikellade mudelitele on uute kellade tugevaks eeliseks nutikad funktsioonid ja vastupidav aku, mis kestab ühe juhtmevaba laadimiskorraga titaanist kella puhul kuni 14 päeva ja keraamilise kella puhul kuni 7 päeva. Sealjuures ühildub Huawei kell lisaks sama kaubamärgi seadmetele ja neis kasutatavale operatsioonisüsteemile ka teiste seadmetega, mis kasutavad iOS või Androidi süsteeme. Nii on võimalik seadmeid omavahel ühendades võtta kella abil vastu kõnesid, saata sõnumeid või kasutada GPS-positsioneerimist välitrennide jaoks.

Huawei uusimatele nutikelladele sarnaselt on toodud erinevad tervisenäitajate monitoorimise võimalused ka GT 3 Pro mudelitesse. “Näiteks saab jälgida oma randmelt täpselt pulssi ja teisi olulisi tervisenäitajaid. Nende analüüsi saab omakorda näha Huawei Health rakendusest,” selgitas Mishina. Sportimise jaoks on uute mudelite valikus üle 100 erineva režiimi, alates populaarsematest nagu jooksmine, rattasõit või jalutamine kuni noolemängu, sukeldumise ja isegi kalapüügini. Kellad on seega veekindlad ning neid saab hoida randmel ka duši all või ujudes - sealjuures ka soolases merevees.

Tänu andurite uuendatud tehnoloogiale ning selle abil saadud andmestikule on salvestatav info täpsem ning võimaldab saada parema ülevaate nii läbitud teekonnast trenni jooksul kui ka pulsist, hapniku sisaldusest veres, uneandmetest, stressitasemest või muudest tervisenäitajatest. Treeningute põhjal kogutud andmeid analüüsib tehisintellektist virtuaaltreener, kes pakub selle põhjal soovitusi treeningplaani kohandamiseks ja vajalikuks taastumisperioodiks.

Huawei Watch GT 3 Pro nutikellad on Eestis saadaval mitmes versioonis ja vahetatavate rihmadega. 46 mm läbimõõduga kell on saadaval maskuliinse titaanist mudelina koos halli värvi nahast rihmaga. Naiselikum kell 43 mm läbimõõduga on aga saadaval keraamilise või valge nahkrihmaga. Samuti on Eestis nüüdsest saadaval ka üritusel esitletud nutikell Huawei Watch Fit 2.