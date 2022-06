Reedel tunnustati konkursi „Kaugtöö Tegija 2022“ raames parimaid kaugtööd praktiseerivaid organisatsioone. Teiste hulgas said Kaugtöö Tegija märgise Transpordiamet, Pärnu Maakohus, Kaitsevägi ja Coop Pank AS. Parima kaugtööd soosiva juhi tiitli pälvis tänavu Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.

Märgist andsid juba kuuendat aastat välja Targa Töö Ühing ning Personalijuhtimise Ühing PARE, kelle tänavusteks suurpartneriteks olid tarkvaraettevõte Helmes ning nõustamisettevõte Miltton New Nordics. Sel aastal sai kaugtöö märgise esimest korda 43 avaliku ning erasektori organisatsiooni. Märgise kolmeaastast kehtivust pikendas aga 26 organisatsiooni. Koos tänavuste märgiste saajatega kuulub märgis juba 195-le organisatsioonile.

“Kaugtöötamine ei ole enam lihtsalt innovaatiliste ettevõtete motivatsioonipakett. Paindlik töötamine on muutunud palju organisatsioonide kultuuri osaks - justkui hapnikuks. Ilma tugevate juhtideta seda ei sünniks - ja Eesti on siin kindlasti paljuski maailma suunanäitajaks”, ütleb tunnustavalt Ave Laas, Targa Töö Ühingu tegevjuht.

Helmese personalijuht Maris Viires peab aga kaugtööd oluliseks tööriistaks igapäevase töökorralduse ümber mõtestamiseks: “Näen, et töö tähendus inimeste elus on pidevas muutumises ja kindlasti on seda aidanud redefineerida ka kaugtöö. Elame ajajärgus, mil inimesed teadvustavad üha rohkem oma vajadusi nii töörollis kui ka inimesena tervikuna. Kui paar aastat tagasi oli kaugtöö vajadus pigem seotud laste kojujäämise, kerge haigestumise või teinekord teisest riigist töötamisega, siis täna on tegemist pigem igapäevase paindliku töökorraldusega, mis on kantud vajadusest hallata kõiki elu osasid samaaegselt ja kvaliteetselt lähtuvad oma sisemisest eesmärkidest, ressurssidest ja motivatsioonist. Kaugtöö aitab ümber mõtestada aegunud uskumused tööst ja töötamisest”.

Milttoni muutuste juhtimise nõustaja Eva-Maria Kangro sõnul oli tänavuste kandidaadite pealt näha ka seda, et organisatsioonide töökultuuri puhul on oluliseks märksõnaks kujunenud jätkusuutlikus. “Rõõm on näha, et organisatsioonid pööravad oma tegevuses üha enam tähelepanu kestlikule arengule. Edu näitaja ei ole enam üksnes majandustulemus, vaid ka inimeste vaimne tervis ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlik tegutsemine.”

Esmakordselt said 2022. aastal märgise

Transpordiamet, Tallinna Linnakantselei, Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Pärnu Maakohus, Tallinna Halduskohus, Harju Maakohus, Eesti Loodusmuuseum, Integratsiooni Sihtasutus, Tallinna Ülikool, Finbite OÜ, Alpha AR OÜ, ADM Interactive OÜ, Genius Sport Services Eesti OÜ, Breakwater Technology OÜ, CGI Eesti AS, birkle IT Estonia OÜ, CyberExer Technologies OÜ, Õhtuleht Kirjastus AS, All Media Eesti AS, TV Play Baltics AS, Buduaar Meedia OÜ, Mediainvest Holding AS, Advokaadibüroo Pallo & Partnerid OÜ, AS Eesti Gaas, Mercantile AS, Bondora Group AS, AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal, Stell Eesti AS, Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ, CH Konsultatsioonid OÜ, DHL Logistics Estonia OÜ, AS Balti Logistika, Coop Pank AS, Projektibüroo OÜ, Trimtex Baltic OÜ, Lunden Food OÜ, Leibur AS, Hurtigruten Estonia OÜ.

2022. aastal pikendasid märgist

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervisekassa, Viru Maakohus, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eesti Geoloogiateenistus, Tartu Maakohus kinnistus-ja registriosakond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Häirekeskus, AgileWorks AS, Proact Estonia AS, Scoro Software OÜ, Bolt, SimplBooks OÜ, AS Lincona Konsult, Elektrilevi OÜ, PCC Projekt AS, Schenker AS, All Media Digital OÜ, Recruitment Estonia OÜ, Profia Arvestuse OÜ, RL Raamatupidamine OÜ, Milworks OÜ, Saue Production OÜ, AS GoTravel.

Kaugtöö Märgise kohta saab rohkem infot lugeda Targa Töö Ühingu kodulehelt aadressil smartwork.ee.