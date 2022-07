Alates 2. juulist muutub Mobiil-ID taotlemine oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks, sest enam ei pea Mobiil-ID-d politsei kodulehel aktiveerima ja kõik saab tehtud mobiilioperaatorite juures. Ka pärast 2. juulit 2022 on Mobiil-ID endiselt riikliku garantiiga isikutunnistus. Siiani väljastatud Mobiil-IDd on jõus nende kehtivusaja lõpuni.

Sellest laupäevast väljastavad kõik Eesti mobiilsideoperaatorid – Telia, Elisa ja Tele2 – uut Mobiil-ID-d. Täpselt nii nagu siiani, on ka edaspidi Mobiil-ID riiklik isikutunnistus, kuid enam ei ole vaja seda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel eraldi aktiveerida. Uue Mobiil-ID väljastamine toimub nüüd täies mahus operaatorite juures.

Kõik siiani väljastatud Mobiil-IDd on jõus kehtivusaja lõpuni ehk maksimaalselt viis aastat ning neid saab endisel viisil kasutada.

„Alates 2022. aasta 2. juulist saab PPA kodulehel üksnes tühistada sellest kuupäevast varem välja antud Mobiil-ID-sid. PPA teeninduses tühistatakse Mobiil-ID nimevahetuse korral. Mobiil-ID-d aktiveerida enam PPA iseteeninduses või teeninduses ei saa,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin rõhutab, et kõik, kes on praeguseks Mobiil-ID taotlenud, kuid siiani mitte aktiveerinud, peaksid selle enne juulit Politsei kodulehel aktiveerima: „Nii enne 2.07 kui pärast väljastatud Mobiil-ID-d töötavad sama moodi, kuid on oluline teada, et varem taotletud ja aktiveerimata Mobiil-ID-d tuleb PPA lehel aktiveerida enne laupäeva. Nende inimeste jaoks, kes juba kasutavad Mobiil-ID-d, jätkub kõik sama moodi kuni nende Mobiil-ID kasutusaja lõpuni. Kes pole aga veel Mobiil-ID-d taotlenud, neil on soovitav seda kindlasti teha – alates laupäevast on see protsess veel lihtsam ja kiirem.“.

Oluline uuendus on seotud ka Mobiil-ID kasutamisega alaealiste poolt. Nimelt saavad nüüd Mobiil-ID-d taotleda ka lapsed alates 7. eluaastast. Selleks peab nii lapsel kui tema seaduslikul eestkostjal olema Eesti isikukood ja eestkostja peab Mobiil-ID taotluse allkirjastama.

Kolmandaks ei pea Mobiil-ID väljastamisel enam tasuma riigilõivu ja neljanda muudatusena saab alates 2. juulist iga inimene nüüd kasutada korraga mitut Mobiil-IDd.

Telia erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann ütles, et Telia on pidevalt pannud rõhku iseteeninduse kasutusmugavuse ja funktsionaalsuse täiendamisele: „Oleme teinud senistele Mobiil-ID klientidele uuele teenusele ülemineku veelgi mugavamaks, saates neile enne sertifikaatide aegumist postkasti uue SIM-kaardi, mida klient saab iseteeninduses sobival hetkel aktiveerida ja tellida kohe ka uue Mobiil-ID teenuse. Uue teenuse puhul on eriti mugav see, et kohe pärast Telia iseteeninduses Mobiil-ID teenuse aktiveerimist saab seda kasutama hakata.“.

„Alates 2. juulist lihtsustub oluliselt Mobiil-ID vormistamine meie kliendile, sest enam ei tule Mobiil-ID sertifikaati eraldi aktiveerida Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel. Elisa on operaatoritest ka ainus, kes võimaldab kogu protsessi algusest lõpuni läbi viia kahes kanalis – kas Elisa esinduses või Elisa iseteeninduses. Kui klient on Mobiil-ID endale sobivas kanalis vormistanud, on teenus talle kohe kasutamiseks valmis,“ ütles Elisa uute teenuste valdkonna juht Meelis Seer.

Tele2 erakliendi lisaväärtusteenuste valdkonnajuhi Linda Luise Palutederi sõnul ollakse Mobiil-ID teenuse pakkumiseks valmis: „Mobiil-ID lepingu saavad meie kliendid sõlmida mugavalt just Tele2 esindustes, kus teeme seda füüsilise isikutuvastuse alusel. Teenuse turvalisuse tagamiseks tuvastavad meie esindustes alati kaks teenindajat kliendi tema isikut tõendava dokumendi põhjal. Neile, kes plaanivad uut Mobiil-ID-d taotleda, soovitame eelnevalt meie kodulehel teenuse infoga tutvuda ja seejärel sobivasse esindusse pöörduda. Aitame oma kliente lisaks Mobiil-ID lepingu sõlmimisele ka teenuse kasutamise lõpetamisega, kui selleks peaks näiteks SIM-kaardi vahetamisega seoses vajadus tekkima.“

„Mobiil-ID kui üks isikutunnistuse vormidest jätkub ning seda on nüüd mugavam taotleda. Eestile kui e-riigile on tähtis, et meie inimestel on võimalus valida, milliseid elektroonilisi identifitseerimisvahendeid nad tahavad kasutada. Isikutunnistuste mitmekesisus on oluline turvalisuse ja suurema töökindluse tagamiseks, ühtlasi pakub see ka kasutajatele võimalust valida omale mugavaim lahendus,“ ütles RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Martin Lambing.