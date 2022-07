(Sisuturundus)

Kui vajad mängides edumaad kiirema ja selgema pildiga, siis on vaja mängurimonitori, mis ei jätaks ühtki detaili uduseks ja näitaks iga liigutust kohe, ilma pikema viivituseta. See võib otsustavates olukordades end ruttu ära tasuda ja võidule viia.

Siin on kolm sellist kuvarit, mis tasuvad end ära üsna ruttu, kui vaid ise ka piisavalt osav oled, et eelisest edu saada.

Philips 242E1GAEZ - valguses ja varjus on kõik detailid näha

Philipsi mängurimonitor 242E1GAEZ on piisava suurusega, et mahuks ära ka väiksemale mängurilauale, kuid üheks põhiliseks eeliseks on Philipsi VA LED tehnoloogia, millega näeb detaile selgemini nii varjualadel kui heledalt valgustatud kaadrites.

Pildi kiiruse osas aga tagavad parima reageeringu AMD FreeSync Premium tehnoloogia, 144 Hz värskendussagedus ja vaid 1 ms pikkune reageerimiskiirus hallist hallini. Seega on ka kiiresti liikuvate kaadritega mängudes pilt endiselt terav.

Kuvar sobib hästi ralli- ja First Person Shooter ehk FPS-tulistamismängudeks, aga lai vaatenurk igas suunas ning Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub pildiedastuseks täpsemaid värve, kui tavalise kontorimonitori puhul, seega sobib see mudel hästi ka pilditöötlejale, graafikule või video monteerijale.

Spetsiaalne mängurežiim aitab kohandada ekraani seadeid vastavalt sellele, millega tegeled. Näiteks FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab hämarad alad detailiderohkemaks, näidates selgemini musti objekte ja varju jäävaid asju. Ralli režiimis aga saab kasutada ekraani kiireimat reaktsiooniaega, mis annab selgema pildi maastikul kihutades ja parema värviedastuse. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) mängudes kasutatakse spetsiaalset SmartFrame-režiimi, mis tõstab ekraanil mõne konkreetse piirkonna esile ja kohandab selle detaile.

Üht Philipsi monitori võivad kasutada mitu mängijat oma seadistustega - selleks on võimalik seaded salvestaga kahe mängurikontoga ning kasutada kiirelt just omi seadistusi.

Kui videokaart seda toetab, siis just selle mudeliga saab kasutada ka AMD FreeSync´i tehnoloogiat. Heli jaoks on kuvaril stereokõlarid, seega kui parajasti pole käepärast suurt helisüsteemi, lauakõlareid või kõrvaklappe, võib ka monitori enda heliga hästi hakkama saada, kuna stereoheli annab aimu, mis suunast hääled mängus kostavad.

Ühendusvõimalustest on sel mudelil olemas nii HDMi kui Displayport ning eraldi sünkroonimissisend.

Philips 27M1N3200ZA - väikese viivitusega kuvar näitab sihikut alati õigel kohal

Philipsi mängurimonitor 27M1N3200ZA pakub suuremat ekraani ja veel paremat reageerimiskiirust, mis on oluline just kiiretes sihtimisega mängudes.

Sa võid küll olla hea ja täpne laskur, kuid eriti kärmelt muutuvates stseenides hakkavad olulist rolli mängima juba millisekundid, et sihikul olev vaenlane saaks täistabamuse. Siin tulebki appi selline kuvar, mille viide on väga väike ja mis näitab sinu sihikut ekraanil just seal, kus see mängutarkvara arvestuses hetkel peaks olema.

Selleks on kuvaril videokaardiga sünkroonimise tehnoloogia, kiire 165 Hz värskendussagedus ja vaid 1 ms pikkune reaktsiooniaeg.

Väga õhukesed ekraaniservad külgedel lubavad kõrvuti panna mitu kuvarit ja saada niimoodi laiema vaatevälja. See võib hea olla näiteks selle mudeli kasutamisel nii mänguks kui tööks, kui juhtud olema mängude arendaja või mängija ja tarkvaraarendaja. Isegi mängiva raamatupidaja jaoks on topeltlaiusega ekraan laiade tabelite vaatamisel kasuks.

Selgi monitoril on eraldi OSD-kiirnupp, millega saab peenhäälestada seadeid just selle jaoks, mida parajasti ekraanil teed. FPS-režiim on tulistamismängudeks, rallirežiim kiire reaktsiooniga rallimängudeks, RTS-režiim aga spetsiaalne SmartFrame-režiim oluliste piirkondade esiletõstmiseks ja detailide eristamiseks.

Monitoril on stereokõlarid ning hulk vajalikke ühendusvõimalusi: kaks HDMI 2.0 porti ja DisplayPort 1.2, samuti eraldi sünkroonimissisend.

Philips 27M1N5200PA - tõsise e-sportlase superkuvar

Kui oled tõsine e-sportlane, võistled ja mängid turniiridel, kus loetakse iga millisekundit, et võitjaks tulla, siis võib soovitada just seda mudelit - Philips 27M1N5200PA.

Põhjuseid on mitu. Esiteks on sel ekraanil mitmekordselt parem värskendussagedus, kui nii mõnedelgi teistel - 240 Hz. Reageerimiskiirus on samuti kordades kiirem: 0,5 millisekundit.

AMD FreeSync Premium pakub väga sujuvat pilti ja väiksema kaadrisageduse kompenseerimist, et pilt oleks igal juhul selge ning reageerimisaeg jääks minimaalseks. Liikumistundlike mängude püuhul saab sihiku täpsemalt paika ja kiirete kaadritega pildi selgemaks. Täpne värviedastus sobib lisaks ka neile, kes foto- või videotöötlust teevad. HDR tugi sobib nii filmide vaatamiseks kui HDR-toega mängude mängimiseks, kus varjus redutavad vaenlased on samuti näha.

Monitoril on stereokõlarid, kaks HDMI 2.0 porti, DisplayPort 1.4 ja USB pordid. USB-B striimib üles, neli USB 3.2 porti aga lubavad kuvarit dokina kasutada, lisades vajalikud lisaseadmed mitte arvuti, vaid otse ekraani külge.

See vähendab juhtmehulka laual ja muudab elu mugavamaks näiteks sülearvuti kasutajale, kes saab oma masina kuvariga ühendada ning koos sellega ka hakata kõiki lisaseadmeid (näiteks klaviatuuri, hiirt ja printerit) kohe kasutama hakata. Kaks USB porti on veel kiirlaadimisega.