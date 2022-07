Samsung M8 Smart Monitor on kõik ühes monitor, mis omab endas nutiteleri funktsionaalsust ning monitori detailsust. Ühildub nutikalt Samsungi teiste seadmete ja toimib juhtmevabalt Dex-i kuvarina. Kellele siiski see ligi 800 € monitor-teler mõeldud on?

Samsung M8 monitor on võimeline näitama Netflixi, Prime´i, Youtube´i jne ilma arvutit ühendamata. M8 on ka konkureerimas disainkuvaritega, pakkudes võimaluse nautida oma lemmikvärve (üht neljast ) ning 10-bitist ja HDR-võimekusega 99% SRGB paneeli.

Proovisime välja mõelda, kuhu see võiks sobida ning selleks tundub kõige tõenäolisem koht, kus multifunktsionaalsus oluline ning ruumi vähe. Kuhu eraldi suurt telekat ja monitori ei mahu, seal on Samsungi M8 kuvar ideaalne kaks ühes.

Ideaalne olukorda, kus meedia tarbimine on esikohal ja arvutiga ühendamiseks oleks vaja suuremat ja parema kvaliteediga kuvarit, kui seda on telekas.



Jutuks tore küll, kuid lõpuni ei suutnud me välja mõelda, kellele see ligi 800 € maksev monitor mõeldud on.

Kontorisse tiba kallis ning 800 € eest leiab paremaid paneele, mis värvitäpsemad, kiiremad jne.

Selle raha eest 32" teleka leidmine pole kaugeltki probleem ning suvalisele monitorile Chromecast, Roku vms 100-eurone nutiboks sappa ning sisuliselt saab sama või isegi laiema nutikuse.

Umbes poole soodsamalt saab Samsungi eelmise generatsiooni M7 monitori, mis esmapilgul erineb vaid selle poolest, et pole HDR10+-i (lihtsalt 10) ega 10-bit värve.

Nüüd küsimus - Kui paljud vaatavad 10-bitist sisu ning reaalselt ka erinevust näevad? Pealegi M8 monitori HDR ja 10-bitisus on saadaval Ainult üle HDMI/30Hz - USB-C ning kõrgem 60Hz bitte ega HDR-i ei saavuta.