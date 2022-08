Nothing Phone (1) nutitelefon jõudis Eestisse ning ainulaadse disaini ja valguslahendusega nutitelefon on tänasest Elisas saadaval valge või mustana hinnaga alates 469 eurost.

Nutitelefonide turul pole ammu olnud ühtegi tõsiselt võetavat uuendust, ning Nothing Phone (1) on selles osas tervitatav värskendus igavale ja konservatiivsele. Ainuõige viis uue brändiga tulla sisse töötatud turule.

„Hea meel on tuus Eestis esimese operaatorina tootevalikusse Nothing Phone (1). Kliendid on pikalt oodanud midagi eristuvat ja Nothing’u uus telefon on kindlasti samm õiges suunas,“ sõnas Elisa seadmete tootejuht Edgar Pahhomov.

Nutitelefoni võtmenumbriks on tagumine Glyph valgustus, mis annab märku teavitustest, laadimisolekust, kõnedest jpm. Näiteks määrata erinevatele kontaktidele või rakendustele kindlad valgusmustrid, mis annavad märguandeid ka hääletus olekus.

Tarkvaraks on telefonil Nothing OS ehk tootja poolt kohandatud Android 12, kust puuduvad ebavajalikud rakendused ning fookus on kiirusel ja sujuvusel.

Telefonil on 120Hz värskendussagedusel töötav ekraan, kahe 50 megapikslise tagumise kaameraga, 16 megapikslise esikaameraga ja suure 4500 mAh akuga, mis täitub 33W kiirlaadijaga ning toetab ka juhtmeta laadimist.

Nothing Phone 1 on valmistatud 100% taaskasutatud alumiiniumist ja enam kui pool plastkomponentidest pärineb biopõhistest või on taaskasutatud. Samuti on pakend valmistatud taaskasutatud materjalidest ja tootjal on vankumatu sihikindlus vähendada tehnoloogia keskkonnamõju, ühtides Elisa eesmärgiga jätkusuutlikkusest ning rohelisest mõtteviisist.

Telefoni videoülevaate laiast maailmast: