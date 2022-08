„Elisa kasutab oma tugijaamade töös juba täna 100% taastuvatest energiaallikatest ostetud elektrit, läbi mille pakume klientidele enda võrgus teenuseid. Õige pea astume sellest sammu edasi ja võtame tugijaamade juures kasutusele päikesepargid, et vähendada tõusvaid kulusid ja suurendada veelgi ettevõtte panust roheenergiasse. Pargid rajatakse koos Sunly Cityga ja renditakse täisteenusega. Selliselt saame lihtsalt viisil tarbida soodsat ja keskkonnasõbralikku päikeseelektrit,“ teatas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Sunly City müügijuht Taavi Velleste sõnul on suur rõõm näha, et järjest energiamahukamaks muutuv telekommunikatsioonisektor otsib aktiivselt võimalusi muutuda rohelisemaks ja seda mitte ainult paberil, vaid päris elus kohapeal. „Päikeseenergiast lokaalseks tarbimiseks toodetud elekter on vaieldamatult üks parimaid viise päikesetundidel elektrienergia tarbimine loodussõbralikuks muuta. Elisaga loodava projekti raames tegeleme ise ehituse, toodangu, monitoorimise ja seadmete hooldusega ning toome muretult roheenergia Elisani,“ kommenteeris Velleste.

Täna projekteeritakse päikeseparke esimese 10 masti juurde ning töösse jõuavad paneelid juba selle aasta sügisel. Kokku plaanitakse päikeseparkidega varustada enamik Elisa mobiilimaste üle Eesti.

Elisa kasutab juba täna oma tugijaamade töös ainult taastuvatest energiaallikatest ostetud elektrit. Energiaallikateks on tuul, vesi, biogaas ja biomass ning taastuvenergiat tootvad jaamad asuvad kõik Eestimaal. Selle valiku tunnustamiseks on Elisale väljastatud juba alates aastast 2019 Rohelise Valiku sertifikaadid, mis on tagatud üle-Euroopalise ja läbipaistva päritolutunnistuste süsteemiga.