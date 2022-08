Logitechi vägagi traditsioonilise välimusega hiireseeria M650 L pakub üheksa erinevat modifikatsiooni ehk valikus on 3x3 mudelit: valge, roosakas, must ja tavalise suurusega, suur ning vasakukäelistele. Arvutimaailma testimislauale maandus neist valge suurekäeliste isend. Seda nüüd testimegi ja nagu ikka, on mõne "tavalise" hiire juurest Logitechi juurde tagasipöördumine nagu Mercedesesse istumine - hiir on sujuv, väga täpne ning mis kodukasutajale ka ülioluline - peaaegu hääletu klõpsuga.

Kuid põhja alla vaadates on see seeria lihtsam, kui enne testitud mudelid. Nupuvalikut pole, et mitme seadmega ühendada, on vaid üks nupp. Ühendusvõimalusi on siiski kaks: Bluetooth või kaasasolev Bolt ehk USB adapter, mis tekitab raadiolingi. Logitech on tuntud terve müriaadi erinevate USB adapterite poolest, kuid Bolt paistab olevat üks levinuimaid ja kui mõne teise seadme Bolt on juba arvuti küljes, võib proovida ka hiirt selle kaudu ühendada, laadides alla Logitechi tarkvara. Bolti adapteriga liitmiseks on Logitechil eraldi programm.

Nuppude programmeerimiseks läheb aga vaja Options+ tarkvara. Kuidas sinna Logitechi uus hiir saada, on raske seletada - kohe see sinna ei ilmu, aga mingil hetkel on olemas. Samas pole selle hiire puhul suurt midagi programmeerida - lisaks vajutatavale rullikule ja vasakule-paremale (hääletule) nupule on veel küljel kaks nuppu, mis vaikimisi töötavad brauseri edasi-tagasi lehitsemise nuppudena. Kui tahtmist, võib neile ka muu tähenduse anda.

See hiir pole ka laetav, kõhu alt leiab magnetiga luugi, mille alla on peitunud üks AA patarei. Õnneks tuleb seda vahetada vaid iga 24 kuu järel, seega võib unustada, mismoodi see hiir täpsemalt laeb. Varakult hakatakse ka teada andma, millal patarei vahetamist vajab.

Hiire täpsus ja kiirus on Logitechile omaselt väga hea. Midagi ette pole heita. Lisaks on see mudel pea poole odavam, kui MX seeria tippklassi hiired, aga kindlasti mitte poole kehvem. Ergonoomiaga suure kämbla puhul probleeme ei tohiks olla, külgedel on veel kummine kate, mis aitab hiirt paremini haarata, kuid selle nakkuv pind ilmselt tõmbab kergemini ka mustust ligi, millega on kogemus ühe teise Logitechi valge hiirega. Seega, kui just valge (või roosa) pole kinnisidee, oleks ehk "kaubandusliku välimuse" huvides must hiir mõistlikum.

PLUSSID

+ mõistlik hinna-headuse suhe

+ pikema kerega, sobib paremini suuremale käele

+ AA patareiga kestab kaks aastat

MIINUSED

- valge hiir määrdub kergesti

- veidi arusaamatu Logitechi tarkvaraga sidumine