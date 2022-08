Elisa tuli välja uue ülikiire koduinternetipaketiga kiirusega 1 Gbit/s. Uus pakett on saadaval kõikidele Elisa optika- ja partnervõrgu klientidele.

„Tulevikukindlate ühenduste pakkumine on Elisa jaoks oluline nii raadio- kui kaabelvõrgus. Hea meel on teatada, et Elisa toob klientideni kõige kiirema internetipaketi, mida seni oleme pakkunud. Sümmeetrilist 1 Gbit/s ühendust pakume alates tänasest kõigile Elisa optika- ja partnervõrgu kasutajatele,“ sõnas Elisa telekomiteenuste juht Evelin Tulp.

Uus ülikiire kodu- ja kontoriinterneti pakett sobib kasutajale, kes lepib ainult kiireima ühendusega. Lisaks kõrgkvaliteedilise voogedastussisu nautimisele tulevad uue lahenduse eelised välja just suurte failide või mängude allalaadimisel, mis toimub teiste teenustega võrreldes kordades kiiremini. 1Gbit/s ühendus võimaldab hoida suuri faile pilves ja laadida neid üles ja alla praktiliselt silmapilkselt ning on kindel, et internetti jätkub kõigile ka siis, kui kodus on palju nõudlikke internetikasutajaid.

Uus pakett on saadaval tutvumishinnaga 34,99 eurot esimesed 3 kuud ning tavahinnaga 69,99 eurot kuus.

Võimalust paketi tellimiseks näeb iga Elisa klient aadressipõhiselt Elisa kodulehelt.