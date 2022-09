1. septembril jõudsid turule Garmin Venu Sq 2 ja Venu Sq 2 uued Music Edition GPS nutikellad. Ereda AMOLED-ekraani ja kuni 11-päevase aku tööajaga uusimad GPS-nutikellad sisaldavad tervise jälgimise funktsioone ja kogu päeva aktiivsusmõõdikuid, mis aitavad püsida aktiivsena. Neile, kes soovivad liikudes muusikat kuulata, sobib Venu Sq 2 – Music Edition, millesse on sisse ehitatud salvestusruum muusika kuulamiseks ilma telefonita.

Venu Sq 2 eredalt AMOLED-ekraanilt on mugav teateid lugeda, puutetundlik ekraan võimaldab kiiret juurdepääsu terviseandmetele, sõnumitele, enam kui 25 sisseehitatud spordirakendusele ja muule. Tänu pikale aku tööajale nutikella režiimis ei pea kasutajad muretsema seadme igaõhtuse laadimise pärast, võimaldades sellel jälgida tervisenäitajaid ja pakkuda põhjalikumat ülevaadet unekvaliteedist, stressist, keha energiatasemest (Body Battery) ja aktiivsusest 24 tundi ööpäevas.

„Ükskõik, milline ka ei oleks päev, Venu Sq 2 on loodud elustiiliga sammu pidama. Selle raames pakutakse tervise- ja heaolufunktsioone, nutikaid teavitusi ja pikka aku tööaega – ja kõike seda taskukohase hinnaga. Nõnda on seeria Venu Sq 2 kättesaadav paljudele, võimaldades hõlpsasti säilitada igapäevast heaolutunnet,“ ütles Garmini globaalse müügi asepresident Dan Bartel.

Vastupidav ja paljude tervisejälgimise funktsioonide valikuga seeria Venu Sq 2 laseb hõlpsasti tasakaalus hoida nii vaimu kui keha. Sellele aitavad kaasa järgmised funktsioonid:

pulsisageduse tuvastamine;

keha energiataseme jälgimine;

une jälgimine (võimaldab keha paremini mõista, andes igal hommikul personaalse ülevaate eelmise öö une kohta, mis sisaldab une erinevaid etappe, südametegevust, stressitaset, pulsi ja hingamise andmeid);

stressitaseme jälgimine;

naiste tervise jälgimine (kasutades nutitelefonirakendust Garmin Connect);

tervise kiirmõõdikud (2-minutilise mõõtmise jooksul registreeritud peamised tervisenäitajad, nagu südame löögisagedus ja selle muutlikkus, pulss, hingamine ja stressitase)

Hinnatud sisseehitatud spordirakendusi ja treeningfunktsioone pakkuv seeria Venu Sq 2 on loodud selleks, et pidada sammu teie aktiivse elustiiliga. Enam kui 25 sisseehitatud GPS- ja sisespordirakendusega (sh kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit, tennis ja palju muud) on lihtne ühelt treeningult teisele ümber lülituda. Samuti sisaldavad sarja Venu Sq 2 seadmed eellaaditud kardio-, jõu-, jooga-, HIIT- ja pilatesetreeninguid. Kui sellest ei piisa, saate rakenduses Garmin Connect valida kümnete täiendavate juba valmis treeningute hulgast või luua päris oma treeningud, valides enam kui 1600 harjutuse hulgast, ja seejärel need otse kella alla laadida.

Jooksjad saavad kasutada personaalse jooksutreeneri soovitusi otse randmelt, järgides tasuta treeningplaani Garmin Coach, mis kohandub isiklike eesmärkide ja sooritustega.

Liikudes ei jää millestki ilma. Teavitusi, sotsiaalmeedia värskendusi, e-kirju ja muud saab jälgida otse oma randmelt, ühendades kella Apple´i või Androidi nutitelefoniga. Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid tagavad meelerahu, saates õnnetuse korral kella kandja täpse asukoha kindlaksmääratud hädaabikontaktidele.

Väljas liikudes saab oma nutikellaga teha ka makseid, kasutades Garmin Pay viipemakselahendust. Need, kes valivad Venu Sq 2 – Music Editioni, võivad kella mällu salvestada kuni 500 lugu, sealhulgas esitusloendeid striimingukeskkondadest Spotify, Amazon Music ja Deezer.

Venu Sq 2 on nüüd saadaval jaemüügihinnaga ligi 269,99 eurot, mudeli Venu Sq 2 Music Edition soovituslik hind on 299,99 eurot.