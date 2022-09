Logitech tõi sügise hakul välja oma kaks uut tootesarja, Brio 500 veebikaamerad ja Zone Vibe 100 kõrvaklapid, mis on loodud hübriidtööga tegelejate muutuvate vajaduste rahuldamiseks.

Hiljuti läbiviidud uuring näitas, et rohkem kui 89% kodus töötavatest täiskasvanutest esines sülearvuti sisekaamera kasutamisel probleeme, mida põhjustasid ebasoodsad kaamera vaatenurgad, kehvad valgustustingimused ja vaatevälja piirangud. Brio 500 veebikaamerate ja Zone Vibe kõrvaklappide puhul on arvestatud probleemidega, mida esineb kasutajatel kodus töötades ning parandatud töö- ja mängimisvõimalusi. Mõlemad sarjad aitavad IT juhtidel varustada lihtsamalt oma ettevõtte kaug- ja hübriidtöö tegijaid keskkonnasäästlikult.

"Paljudel kaug- ja hübriidtöö tegijatel on endiselt nõrk varustus ning nad näevad vaeva pandeemiaeelse ajastu lahendustega," ütles Logitechi videosüsteemide arenduse osakonna juht Scott Wharton. "Uued Brio veebikaamerad ja Zone Vibe kõrvaklapid vastavad tänapäeva töötajate vajadustele, kes kasutavad töötamiseks ja mängimiseks äriklassi kvaliteeti, stiili ning taskukohast hinda. Erinevad funktsioonid, nagu näiteks Brio esitlusrežiim avavad uued jagamisvõimalused õpetajatele, disaineritele ja arhitektidele, kes saavad kergesti läbi viia füüsiliste objektide, märkmete ja visandite kaugesitlusi video teel."

Brio 500 veebikaamerad

Brio 500 seeria, mis on loodud nende jaoks, kes soovivad äriklassi heli- ja videokvaliteeti, isikupärastamise võimalusi ja paremaid videokõnede kogemusi, on uus veebikaamerate klass, milles on lahendatud kõige levinumad videokonverentsidega seotud probleemid. Brio 500 seerial on kasutusele võetud esitlusrežiimi (Show Mode) funktsioon, mis võimaldab kergesti visandeid või teisi füüsilisi objekte jagada. Innovatiivse paigaldussüsteemi ja sisseehitatud anduriga, mis võimaldab kasutajatel objektide fokuseerimiseks kaamerat alla kallutada, pöörab Brio pilti automaatselt, et kuvada see videokõnedes õiges suunas.

Stiilne disain ja moodsad värvid (grafiithall, koorevalge ja roosipunane) annavad kasutajatele vabaduse kohandada oma töövahend isiksusele ja maitsele sobivaks. RightSight tehnoloogia (mida võimaldab rakendada Logi Tune funktsioon) paigutab kasutaja automaatselt kaadrisse isegi ringi liikumise ajal, sisseehitatud uuendused aga, nagu näiteks RightLight 4, korrigeerivad automaatselt standardist nõrgemaks jäävat valgust.

Zone Vibe kõrvaklapid

Logitechi uus Zone Vibe seeria on esimesed turul olevad juhtmevabad kõrvaklapid, milles on äriklassi jõudlus kombineeritud mugavuse, stiili ja taskukohasusega. Need on saadaval grafiithallis, koorevalges ja roosipunases värvitoonis ning tagavad mugavuse kogu päeva jooksul kolleegidega töötamisel ja perega suhtlemisel. Need kerged kõrva katvad klapid kaaluvad ainult 185 grammi ning neis on kasutatud pehmet kootud kangast ja kergesti vormitavat mäluvahtu.

Nii Brio 500 seeria kui Zone Vibe kõrvaklapid on tunnistatud süsinikuneutraalseks, mis tähendab, et toodete süsinikujalajälg on viidud nullilähedaseks Logitechi investeeringutega süsinikuheite vähendamise ja kõrvaldamise projektidesse. Brio 500 plastosad sisaldavad sertifitseeritud tarbimisjärgselt ringlusse suunatud plasti: 68% grafiithallide ja mustade ning 54% valgete ja punaste toodete puhul. Zone Vibe on valmistatud vähemalt 25% ringlusse suunatud plastist.

​Mõlemad tootesarjad on pakitud paberisse, mis pärineb FSC sertifikaadiga metsadest ja teistest kontrollitud allikatest.

Hinnad ja saadavus

Brio 500 veebikaamera seeria ning Zone Vibe 100 kõrvaklapid tulevad müügile kogu maailmas 2022. aasta septembris veebilehel logitech.com ning teiste jaemüüjate juures hiljem. Brio 500 veebikaamera seeria soovituslik jaehind on 139,99 eurot, Zone Vibe 100 aga 119 eurot.