Sonos esitles oma uut bassikõlarit ehk Subwooferit Sub Mini, mis töötab juhtmevabalt ning pakub omapärase kõlariasetusega võimsat ja tasakaalustatud bassi. Sub Mini tugineb auhinnatud Sub´i disainil ja pakub madalama sagedusriba helisid kompaktsemas silindrikujulises disainis. Sub Mini on saadaval mattmusta ja valgena ning ülemaailmselt müügil alates 6. oktoobrist soovitusliku hinnaga 499 eurot.

"Oleme sisenenud voogedastuse läbimõeldumasse ajastusse, mis seab kvaliteedi kvantiteedist kõrgemale, kusjuures loojad ja platvormid investeerivad samuti meelelahutuskogemustesse, mis seab esiplaanile esmaklassilise heli," ütles Sonose riistvara- ja operatsioonivaldkonna juhtivspetsialist Maxime Bouvat-Merlin. "Sub Mini on täienduseks Sonose perekonnale, mis laiendab kodukinotoodete valikut."

Sub Mini sobib basside võimendamiseks filmide, muusika, mängude ja muude heliallikatega.

Pärast kahe uue ribakõlari Beami ja Ray tutvustamist laiendab Sonos oma kodukino tootevalikut nüüd siis Sub Miniga, mis muudab voogedastuse esitamise täiuslikumaks.

See on bass ilma liigse mürtsumiseta: Kaks kohandatud kõlarit asuvad vastastiku ja loovad sügavad dünaamilised madalsageduslikud helid, mis on tekitatud akustiliselt suletud korpuses. Mõlemad bassikõlarid on suunatud sissepoole ning vastamisi, et tekitada rõhku neutraliseeriv efekt, mis kõrvaldab moonutusi.

Täiustatud digitaalne signaalitöötlus võimendab basse ja esitab neid nagu tavaliselt teevad palju suuremad subwooferid. Kasutada saab seda paaris selliste kõlaritega nagu Beam, Ray, One või One SL, mis keskenduvad rohkem kesk- ja kõrgsagedustele.

Erinevalt teistest subwooferitest on Sub Mini ümmarguse disainiga, mis aitab paremini sulanduda interjööri, võtmata samas liiga palju ruumi või tähelepanu.

Sub Mini saab oma Sonose helisüsteemi lisada vaid paari vajutusega Sonose rakenduses, sobitades seda erinevate Sonose kõlaritega. Sub Mini heli saab häälestada ka Trueplay abil, mis tuvastab ja kohandab kõlarite heli vastavalt seinte ja mööbli peegeldustele, andes parima kuulamiskogemuse just selles ruumis.