Nutikate turvalahenduste tootjal Valnesel ja asjade interneti lahenduste arendajal Krakulil valmis uus mobiilse internetiühendusega patareitoitel nutilukk. PIN-koodiga töötava luku vastu on suur huvi Euroopa suurlinnade elukondliku ärikinnisvara halduritel ja Airbnb tüüpi majutusasutustel, kes vajavad võimalust anda klientidele kaugelt ligipääs majutuskohale ning eelistavad seetõttu koodiga lukusüsteemi hotellides levinud uksekaartide lahendusele.

Valnese elektroonikaosakonna juht Taavi Kalviku sõnul on nende nutilukkude tüüpklient Euroopa suurlinna elukondliku kinnisvara haldaja, kel on üle linna 100-200 külaliskorterit. “Külaliskorteri klient võib toa broneerida vaid mõni minut enne majutussoovi - ei ole mõeldav, et võõrustaja sõidab ühest linna otsast teise võtit tooma. Nõudlus kinnisvara haldust lihtsustava tehnoloogia järele on kasvanud ja see loob meie lahenduste eksportimiseks häid võimalusi.”

Valnes ekspordib praegu uue nutiluku eelkäijaid Skandinaaviasse, Balti riikidesse ja Suurbritanniasse. “Uus lukk on tänu patareitoitele kompaktsem ja seda on kergem paigaldada, mis teeb lahenduse taskukohasemaks. Näeme tänu soodsamale hinnale võimalust kinnitada tugevalt kanda Kesk-Euroopa suurlinnade majutusturul ja me ise oleme sihikule võtnud Londoni, sest seal on väga aktiivne elukondliku ärikinnisvara turg,” lisas Kalvik.

Krakuli tegevjuhi Jaan Hendrik Murumetsa sõnul on Valnese ja Krakuli koostöö asjade interneti lahenduste arendamisel hea näide sellest, kuidas Eesti ettevõtted suudavad nutikaid lahendusi arendades ekspordivõimet suurendada. “Meie koostöö algas juba aastaid tagasi Tallinna koolidele pilvepõhise e-õpilaspileti arendusega. Oleme koostöös Valnesega arendanud mitmeid nutikaid tooteid. Usume, et uue nutiluku massitootega suudavad nad Euroopa külaliskorterite sissepääsusüsteemide turul juhtivaks tegijaks saada,” avaldas Murumets lootust.

Uue toote arendus algas selle aasta veebruaris. “Kliendi eesmärk oli töötada välja kompaktsem ja kergemini paigaldatav toode, mis sobiks suurlinnadesse. Lahenduse uudsus on patareitoide, mis võimaldab kliendil eksporditurgudel uutes kliendisegmentides turuosa võita. Arendustöö käis väga tempokalt - kui klient panustab arendusprotsessi enda äriliste teadmistega, siis me oleme tegelikult võimelised töötava lahenduseni väga lühikese ajaga jõudma,” lisas Krakuli elektroonikainsener Erki Koplimets.

“Ootame nutilukkude müügile hoogsat kasvu. Urbaniseerumine on globaalne trend, rahvaarv metropolides kasvab, nii kasvab ka nõudlus eluasemete järgi. Üürikorterite omanikud eelistavad nutilukke, sest need võimaldavad paindlikumat kasutamist,” kinnitas Kalvik. “Näiteks saab igale üürnikule määrata enda koodi, mis teatud aja pärast aegub ning määrata kindel kellaaeg, mil puhastusteenindajatele antud uksekood kehtib.”

“Professionaalsed elukondliku kinnisvara operaatorid näevad kasvavat nõudlust kodude järgi, kus elanikele pakutakse mugavusteenuseid. Näiteks on kortermajades jõusaalid, saunad, piljardisaalid või kinod ning sarnaselt hotellidele pakutakse muid vaba aja veetmise võimalusi, et elanikud saaksid kodu lähedalt kõik eluks vajalikud teenused kätte," lisas Kalvik.

Krakuli disainitud elektroonika on toodetud Incap Estonia tehases Saaremaal ning Valnes on saanud nutiluku arendamiseks tuge EASi tootearenduse meetmest.