Sony Electronics andis teada uusimast täiendusest Cinema Line kaamerate sarja, mis kannab nime FX30 (ILME-FX30). Uus FX30 on 4K Super 35 kompaktne kinokaamera, mis pakub paljusid Cinema Line’i professionaalseid funktsioone nagu näiteks Dual Base ISO, Log-pildiprofiilid ja kasutaja imporditud LUT (Look Up Tables) ja seda sellise hinnaga, mis pakub huvi paljudele ambitsioonikatele videograafidele.

Lisaks uuele FX30-le avalikustas Sony kaks uut CFexpress A-tüüpi mälukaarti - CEA-G320T ja CEA-G640T. Mõlemad on suure mahutavusega kaardid, mis toetavad kiiret jõudlust nii lugemisel kui ka kirjutamisel.

"Uus FX30 sobib suurepäraselt kõigile, kes soovivad alustada filmitegemist," ütles Sony Electronics Inc. pildilahenduste asepresident Yang Cheng. "Sellel on palju meie tippklassi kaamerate professionaalseid funktsioone hinnaga, mis teeb selle hõlpsasti kättesaadavaks filmitegijatele igal tasemel. See kaamera on suurepärane alguspunkt meie Cinema Line kaamerate valikus."

Kinokvaliteediga filmimine

FX30 pakub tulevastele filmitegijatele võimalust end filmiliselt veel paremini väljendada. Sellel on uus tagantvalgustusega 20,1-megapiksline APS-C Exmor R™ CMOS-sensor (Super 35mm formaat), millel on Dual Base ISO (800/2500), mis tagab müravabalt suure tundlikkuse ja mille dünaamiline ulatus ulatub 14+ stopini.

ILME-FX30 toetab erinevaid videosalvestuse koodekeid. See suudab filmida 4K Super 35 (16:9), kasutades 6K-st ülediskreetimist kuni 60 kaadrit sekundis. ILME-FX30B võimaldab pildistada ka kõrge kaadrisagedusega, sealhulgas 4K 120 kaadrit sekundis ja Full HD 240 kaadrit sekundis. Mõlemad 16:9 salvestusrežiimid võivad pildistada 10-bitise 4:2:2 režiimiga, samal ajal kui HDMI Type-A pistikut saab kasutada 4K, 16-bitise RAW-vormingu väljastamiseks välisesse salvestusseadmesse.

Nagu teistelgi Cinema Line'i mudelitel, on ka FX30-l log-pildiprofiilid, võimaldades Cine El, Cine El Quick ja Flexible ISO režiimi S-Log3 gammakõveraga salvestamiseks, mis võimaldab suuremat paindlikkust värvitöötluses. Kõik kolm režiimi võimaldavad filmida, jälgides samal ajal sobiva LUTiga lõpliku pildi eelvaateid. Lisaks sisaldab FX30 eelseadistatud pildiprofiilide valikut, näiteks Sony S-Cinetone™, ning lisaks filmimisele saab sellega ka pildistada.

Kaamera pakub täiustatud pilditöötlusvõimalusi BIONZ XR töötlusmootori abil, mis tagab loomulikud gradatsioonid ja realistliku värvide taasesitluse.

Toetab filmiloojate vajadusi

FX30 on varustatud Sony kiire ja usaldusväärse autofookusega, millel on veel

reaalajas silma jälgimine (inimese, looma või linnu)

reaalajas inimese jälgimine

detailsed autofookuse sätted

autofookuse assistent

Loojatel on ka rohkem kontrolli, kui kasutate funktsiooni Focus Map, mis muudab teravussügavuse visualiseerimise lihtsaks ja Breathing Compensation pakub stabiilset vaatenurka fookuse seadistamisel. Kaamera sisaldab ka tõhusat stabilisaatorit Active Mode kasutamisel käest pildistamise jaoks tänu optilisele korpusesisesele 5-teljelisele pildistabilisaatorile ja ajakoodiga sünkroniseerimisele.

FX30 sisaldab ka teisi funktsioone, mis on omased Cinema Line kaameratele:

Uus kohandatav loetelustiils peamenüü, kust pääseb kiirelt ligi sageli kasutatavatele funktsioonidele

Uus vaikerežiimis ekraan, miks pakub takistusteta vaateid pildistatavele objektile

Spetsiaalselt filmimiseks mõeldud valimisnupud

FX30 sisaldab ka lisafunktsionaalsust, et abistada loojaid oma töös, näiteks järeltöötlust, kasutades sisseehitatud LUT-i ja EI-metaandmeid. Need metaandmed on saadaval Sony Catalyst Prepare või Catalyst Browse rakenduste uusima versiooni abil. Augustis ilmus uus "Catalyst Prepare Plugin" Adobe Premiere Pro jaoks.

Lihtne kasutada ja kompaktne

Kompaktne ja kerge FX30 on pealt lame ning sel on keermestatud lisaseadmete kinnituskohad, mistõttu on seda lihtne kasutada käest või madala nurga all filmimiseks, gimbalile kinnitamiseks või lisaseadmete lisamiseks. FX30-l on ka XLR-käepide, mida saab kasutada madala nurga all tehtud kaadrite jäädvustamiseks ja mis võimaldab filmitegijatel ka kristallselget heli jäädvustada erinevate audiosisendite kaudu, sealhulgas kahe XLR-audio sisendi ja 3,5 mm stereominipesa 4-kanalilise salvestuse jaoks. Väliseid mikrofone saab ühendada otse kaamera külge Multi Interface Shoe või mikrofonipesa kaudu. FX30-l on ka sisemine stereomikrofon heli salvestamiseks.

FX30 ja FX30B-l on kaks mälukaardipesa, mis ühilduvad nii CFexpress A-tüüpi kaartide kui ka SDXC/SDHC-kaartidega. FX30 ühildub ka äsja avalikustatud suure mahutavusega CFexpress Type A mälukaartid.

FX30 pakub mitte ainult täiustatud jõudlust, vaid ka silmapaistvat töökindlust. Sellel on uuenduslik soojuse hajutamise struktuur 4K/60p katkematu salvestamise jaoks, usaldusväärne aku kestvus pikemaks salvestamiseks ja vastupidav magneesiumsulamist korpus. Põhjalik valik E-mount objektiive, suure jõudlusega mikrofone ja muid olulisi komponente annab loojatele erakordselt paindlikud võimalused loominguliseks eneseväljenduseks.

Hinnad ja saadavus

Uus FX30 on saadaval hilisest oktoobrist ning hind jääb 2319 euro lähedale. FX30 kaamera on saadaval Sony volitatud edasimüüjate juures.

FX30-t saab osta koos või ilma XLR-käepidemeta.

FX30 ühildub ka Camera Remote SDK uue versiooniga (versioon 1.06), mis on tarkvara arenduskomplekt, mis võimaldab kaugjuhtimist ja konfiguratsiooni muutmist.

Cfexpress A-tüüpi mälukaardid: CEA-G320T ja CEA-G640T

Kompaktne ja suure jõudlusega CFexpress Type A mälukaart CEA-G320T on saadaval oktoobris, hind USA turul jääb 650$ juurde. Eesti hinnad tehakse teatavaks lähitulevikus. CFexpress Type A mälukaart CEA-G640T on saadaval detsembris USA turul hinnaga 1250$, Eesti hind selgub lähiajal. Lisaks olemasolevatele 80 GB ja 160 GB kaartidele lisanduvad seeriasse suure mahutavusega 320 GB ja 640 GB kaardid.

Need suure mahutavusega kaardid toetavad kiiret jõudlust maksimaalse kirjutamiskiirusega kuni 700 MB/s ja videofunktsiooni garantii "VPG400", mis pakub püsivat kirjutamiskiirust kuni 400 MB/s ja võimaldab 4K 120p suure bitikiirusega video salvestamist.

Uued suure mahutavusega kaardid on saavutanud TOUGH-spetsifikatsiooni, mis tähendab, et need on sertifitseeritud vee- ja tolmukindlad (IP57) ning piisavalt vastupidavad, et toetada stabiilset pikaajalist filmimist erinevates keskkondades.

Eksklusiivseid lugusid ja põnevat uut sisu, mis on filmitud uute FX30 ja FX30B ning teiste Sony kaameratoodetega, leiab veebilehtedelt www.sonycine.com/ ja www.alphauniverse.com/, mis on loodud kõigi Sony Cinema Line'i fännide ja klientide harimiseks ja inspireerimiseks.