Logitech kuulutas äsja välja oma uutmoodi videokoosolekute lisakaamera Logitech Sight AI, mis on tehisintellektiga töötava lauakaamera koosolekul osalejate jälgimiseks ja tegutseb nagu robot-operaator. Seade tegutseb koostöös esikaameraga Rally Bar või Rally Bar Mini, et jäädvustada koosolekul osalejaid parima nurga alt ja jälgida aktiivsete kõnelejate vestlusi isegi siis, kui esineja liigub konverentsiruumis ringi.

"Me ei ole enam kõik kodus võrdsetes videokastides, nagu olime pandeemia haripunkti ajal. Hübriidses töömaailmas suurendab kontori- ja kaugtöötajate kombinatsioon väljakutset pakkuda kõigile võrdseid kogemusi," ütles Logitechi videokoostöö peadirektor Scott Wharton. "Logitech Sight, kui seda kasutatakse koos Rally Bari või Rally Bar Miniga, kasutab selle probleemi lahendamiseks tehisintellekti, mis on vähem Silicon Valley ja rohkem Hollywoodi moodi – see on kunst kasutada mitut kaameranurka ja intelligentset suunda, et tuua eemal viibivad osalejad koosolekuruumis olijate kõrvale. Meie kliendid on meile öelnud, et see on üks suurimaid hübriidtöö probleeme, mis tuleb lahendada, et kontorisse naasmine paremini toimiks. Usume aastatepikkuse uurimistöö ja klientide varase tagasiside põhjal, et oleme selle hädavajaliku kriitilise probleemi lahendanud."

Logitech Sight on uusim hübriidtöö uuenduste seerias, mille eesmärk on tagada võrdsed võimalused kõigile töötajatele olenemata sellest, kas nad otsustavad teha koostööd - kas kontoris, kodus või mujal.

AI-toega kaamerana pakub Logitech Sight alternatiivseid vaatenurki, laiendades heli ja videot suurematesse ruumidesse. Kahe 4K-kaamera ja seitsme suundmikrofoniga jäädvustab Sight vestlused nii, nagu need loomulikult toimuvad. Lõppkokkuvõttes suurendab see töötajate kaasatust, aidates kaugtöö tegijatel tunda, nagu istuksid nad tegelikult kontoris sama laua taga, kus teised. Hiljem pärast käivitamist saab RightSighti nutika ümberlülitusega valida lauakaamera ja ekraani ees oleva kaamera vahel parima vaate, lülitades intuitiivselt kaameravaadete vahel loomuliku jälgimise tagamiseks. See on nagu robotrežissöör, mis paneb koosolekupildid parimal moel kokku ja vahetab kaadreid.

Integreerides seadme selliste tuntud videokonverentsiplatvormidega, nagu Microsoft Teams, Zoom ja Google Meet, muudab Sight hübriidkoosoleku paigutusfunktsioonide (nt Zoom Smart Gallery ja Microsoft Teamsi dünaamiline vaade) kasutamise lihtsamaks. Ühilduvus populaarsete platvormidega annab IT-meeskondadele ka kindluse, et nende nutikate ruumide tehnoloogia vastab jätkuvalt hübriidtöö muutuvatele vajadustele.

Logitech Sighti on kaasasolevate kinnituste ja integreeritud kaablihaldusega lihtne paigaldada – see on oluline funktsioon IT-tiimi jaoks, kes peab koostöö ruume paindlikult varustama. Haldamine on kerge tänu tasuta tarkvarale Logitech Sync, mis võimaldab pilvepõhise liidese kaudu seadmeid jälgida, värskendada ja tõrkeotsingut teha.

Logitech Sight on tagasiühilduv Rally Bari ja Rally Bar Miniga, nii et IT-meeskonnad saavad seda uut tehnoloogiat julgelt oma olemasolevate videokonverentsikaameratega kasutusele võtta. Sight mitte ainult ei täiusta funktsiooni RightSight 2 Speaker View, vaid töötab ka koos Scribe'i, Rally Bari ja Rally Bar Miniga.