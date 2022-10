Sony on tõmmanud katte uuelt vlogimiskaameralt ZV-1F. See on loodud vlogijatele, kes soovivad jäädvustada häid fotosid ja videoid. Sel on ohtralt hõlpsasti kasutatavaid vlogimisfunktsioone, täiustatud ühenduvust ja keskkonnasõbralikke omadusi. Taskuformaadis kaamera on optimeeritud vlogimise jaoks, kasutades Sony uusimat tehnoloogiat, et sisu oleks silmapaistev.

"Me oleme loonud taskuformaadis vlogimiskaamera ZV-1F, pidades silmas loojaid," ütleb Sony Europe’i digitaalse pildinduse tooteturunduse direktor Yann Salmon Legagneur. "Kuna publiku nõudlus kvaliteetse sisu järele kasvab, vajavad loojad kõik-ühes kaameralahendust, mis pakub parimat kvaliteeti koos loominguliste võimalustega, olles samal ajal lihtne kasutada ja mõeldud sisu juhtmevabaks jagamiseks. Samuti oleme uhked, et oleme lisanud ZV-1F mudelisse keskkonnasõbralikud funktsioonid, sest jätkusuutlikkus on Sony jaoks jätkuvalt üks peamisi eesmärke."

Suurendage oma loomingulist võimekust

ZV-1F on loodud, et lasta subjektil särada mistahes stseenis tänu ülisuurele 20 mm prime-objektiivile, mis võimaldab optimaalselt selfie'd pildistada, ning laiale vaateväljale, et jäädvustada rohkem tausta. Vlogikaamera pakub ka digitaalset tausta udustamist nii fotodel kui ka videol, et veelgi enam esile tõsta objekti või luua pehmemat pilti.

Nahatoone saab optimeerida nii video kui ka fotode jaoks valikuga "Soft Skin Effect", mis silub ja vähendab kortse nii videote filmimisel kui ka loob loomuliku nahatooni efekti fotode jaoks. Face Priority AE reguleerib pildistamisel automaatselt heledust, et nägusid saaks jäädvustada optimaalse heledusega olukordades, kus valgus on muutlik. ZV-1F pakub ka suure täpsusega autofookust ja Eye AF-i nii inimeste kui ka loomade puhul, mis võimaldab autofookusel püsivalt fikseerida nägu ja silmi, ilma et see muudest objektidest kõrvale kalduks. Kasutajad saavad kaamera puuteekraanilt hõlpsasti subjekte vahetada.

Veelgi enam, video salvestamisel on pildistabilisaator aktiivses režiimis (elektrooniline) saadaval, et tagada stabiilsus ja sujuvus ka liikudes.

Uus funktsioon Creative Look annab kasutajatele mitmeid eelseadistatud võimalusi soovitud atmosfääride loomiseks nii fotodel kui ka videol, mille puhul on erinevused toonis, heleduses, värvisügavuses ja paljuski muus. Loovuse suurendamiseks on saadaval kokku 10 režiimi, mis võimaldavad kasutajatel sisu kohe jagada ilma toimetamiseta.

ZV-1F-l on ka S&Q-režiim, millega saab soovitud efekti saavutamiseks pildistada nii aegluubis 5 x aeglasema kiirusega kui ka 60 x kiirema hyperlapse kiirusega.

Lisaks fotodele ja videole on täiusliku sisu jäädvustamiseks hädavajalik kvaliteetne heli. Kolm suundmikrofoni ja tuulekaitse tagavad selge helisalvestuse ja vähendatud müra tuulistes välitingimustes.

Hinnad ja saadavus

Uus ZV-1F jõuab Eestis müügile 2022. aasta oktoobris volitatud Sony edasimüüjate juures. Kaamera hind jääb 649 € kanti.