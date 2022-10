Sellest hetkest, kui mobiiltelefon sai suhtlusvahendi kõrval ka fotoaparaadi rolli, tekkis mugav ja käepärane võimalus pildistamiseks. Ehkki kaamerad muutuvad üha võimsamateks, vormistab tulemuse siiski selle kasutaja ning just tema tegevusest sõltub see, kui pilkupüüdvaks kujuneb foto. Rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf Jake Farra jagab nõuandeid, mida telefoniga pilte tehes silmas pidada.

1. Veendu, et objektiiv on puhas

Fotograaf Jake Farra sõnul kipub just reisil olles telefon pildistamiseks tihedamalt taskust või kotist sisse-välja käima ja ringi liikudes võib telefonile ning selle objektiivile palju tolmu peale sattuda. “See vähendab oluliselt pildi kvaliteeti,” hoiatab Farra lisades, et külmemate ilmade ajal

tasub telefon võtta välja ainult pildistamise hetkeks, sest madalam temperatuur jooksutab aku kiiremini tühjaks. “Krõbedama ilma puhul soovitan hoida telefoni pildistamise vahepeal enda keha lähedal, nii saab telefon kehasoojust, mis hoiab akut rohkem täis,” jagab fotograaf nipi. “Ja kui külmast õuest jälle tuppa minna, tuleks taas telefonikaamera objektiivi pühkida, sest tõenäoliselt on see uduseks tõmbunud.

2. Katseta kaamera funktsioonidega

Looduse- või lihtsalt vaadete pildistamisel soovitab Jake Farra telefonil sisse lülitada "grid"-funktsioon. “See toob ekraanile triibud, mis jagavad pildi võrdseteks osadeks. Kui nüüd näiteks maastikust pilti teha, siis võiks sättida horisondi ühele neist triipudest. “Siin on oluline mõelda, mida tahad fotol rõhutada, kas taevast või maad, vastavalt selle pane ka horisont kas pigem üles- või allapoole ekraanil joonistatud triibule.”

Inimeste pildistamiseks sobib Farra hinnangul aga portree-funktsioon, mis teeb tausta uduseks ja jätab juba lausa päris kaameraga tehtud pildi mulje. “Selles osas on toimunud väga suured arengud,” nõustub Huawei koolitusjuht ja tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina, kelle sõnul pakub uus mudel nova 10 Pro lausa peegelkaamera tasemel bokeh-efekti. “Seda kasutades jääbki esiplaanil olev objekt pildile teravustatult ning kõik muu selle taga on udustatud.”

3. Arvesta sotsiaalmeedia eripäradega

Suur osa inimesi soovib oma ilusaid fotosid jagada Instagrami lehel ja selleks puhuks on Jake Farral nõuanne: “Kui pildistada Instagrami stoori jaoks, siis tuleks kadreerides arvestada sellega, et stoori formaat on 9x16 suurus. Kui teeme telefoniga pilti, siis see on enamasti 4x3 suhtele. Mis tähendab siis seda, et stoori jaoks läheb pilt kitsamaks ja pikemaks. Sel juhul ei tasu olulisi detaile liiga äärtesse jätta.”

Teiseks on sotsiaalmeediakanalites parem püstipidi ehk vertikaalne pilt. “Siis saab pilt kasutatud oma maksimaalses ulatuses. Seevastu horisontaalne ehk laiupidi foto muutub üles laadides palju pisemaks ning selle suurendamiseks tuleb pildi servad maha lõigata,” lisab Farra.

4. Ütle: “hernesupp”? Parem mitte!

“Parim emotsioon tuleb vahetult,” teab Farra. “Ka siis, kui inimesed foto jaoks poseerivad, leidub neid, kes ei oska ennast loomupäraselt kaamera ees vabalt tunda. “Inimest tuleks juhendada nii, et tal oleks võimalikult mugav olla. Alati aitab kerge nalja tegemine - siis võib naeru hetkel saada toreda kaadri ehedast emotsioonist.” Üks kavalus on kogenud piltnikul veel varuks - niiöelda puusalt pildistamine: “Sa otseselt ei vaatagi läbi objektiivi, mis pildile peaks jääma, vaid suunad kaamera pildistatava suunas ning teed klõpsu ära. See on palju vabam viis inimesest pilti saada.”

5. Hea selfie nõuab harjutamist

Portree puhul, olgu tegu teise inimese või iseenda pildistamisega, tasuks foto teha veidi ülevalt poolt. “See välistab pildilejääjal lõualoti tekkimise,” selgitab Farra.

Veel soovitab fotograaf kasutada esikaamera puhul wide nurka, et mahutada pildile võimalikult palju. Ka selles osas on telefonikaamerad üha võimekamad. Huawei tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina toob näiteks nova 10 Pro uue nutitelefoni 60 MP esikaamera, mis pakub 100-kraadist ülilaianurka. Nii saab ise ka grupifoto tehtud.

Autoportree pildistamise kõige esimeseks reegliks on aga: “Jälgi objektiivi!” Jake Farra juhib tähelepanu, et inimesed kipuvad vaatama enda ekraanil paistvat peegeldust ja nii pildistades ei vaata inimene kaamerasse, vaid kuhugi ebamäärasesse punkti. “Tee kindlaks, kus on su telefoni kaamera objektiiv ja suuna pilk sinna. Ja katseta ka seda, millise nurga alt ennast pildistada, nii et tulemus kõige enam meeldiks.”

6. Ära maga hetke maha!

Kõikide kaamerafunktsioonide ja järeltöötluste kõrval ei tohi aga unustada, et kõige olulisem on see õige moment. “Kui täitsa aus olla, siis mina olen juba aastaid kasutanud telefoni automaatrežiimi. Olen katsetanud erinevaid telefone ja proovinud nii automaatseid kui ise sätestatud režiime. Minu arust on tänapäevaste telefonide kvaliteet juba nii hea, et

see võit ise parameetreid sättides on minimaalne,” tunnistab Farra. Mainekas fotograaf teab, et elu pakub üllatavaid hetki ja hea pildistaja tunnuseks on see, et ta oskab neid näha ja jõuab talletada. “Pigem võid selle funktsioonide sättimisega kaotada hetke ning pilt libiseb käest. Palju kergem, kiirem ja mugavam on lasta kaameral panna sätted paika ja sinul lihtsalt pilt teha. Tehnilisi võimalusi katseta siis, kui tead, et selleks on aega,” soovitab Jake Farra.