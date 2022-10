Prototroni 10. hooaja sügisvooru esitati kokku 118 innovaatilist äriideed. Nende seast valitakse lähinädalatel 40 parimat, mille esitanud tiimid pääsevad Prototroni programmi.

Prototron fondi tegevjuhi Jana Budkovskaja sõnul annavad laekunud ideed hea tunnetuse tehnoloogiavaldkonna trendide osas ja lähtuvad soovist maailma paremaks muuta. “Väga paljud saabunud äriideed põhinevad nö tulevikuintereneti, Web3 tehnoloogial ning seda eri valdkondades haridusest meditsiini. Samuti esitati palju toidutehnoloogia seotud innovaatilisi ideid, peamiselt toiduohtuse teemal, ja rohetehnoloogia lahendusi, mis lahendavad energiaga seonduvaid ja ressursside probleeme. Olemas ka militaarvaldkonna lahendused,” selgitab ta.

Lähinädalatel selguvad 40 tiimi, kel avaneb võimalus saada osa Prototroni programmist. Laekunud ärideede hindamisel pööratakse Budkovskaja sõnul senisest suuremat tähelepanu äriideede mõjususele ning skaleeruvusele. “Saabunud ideede seast parimate väljavalimine võib ekspertkogule parajaks väljakutseks osutuda, sest pea kõik neist vääriksid edasiarendamist, mis omakorda näitab, et Prototronile esitatud äriideed on läbimõeldud ja lahendavad olulisi probleeme,” lisas Budkovskaja.

Programmis osalejad saavad mentoritelt professionaalset nõu turunduse, brändingu, keskkonnamõju hindamise ning strateegia loomise, tootearenduse ja raha tõstmise vallas. Praktilised töötoad viivad samm-sammult ideest prototüübi valmimiseni ning firma registreerimisest kuni maksesüsteemide valimiseni.

Avalduste seast valib osalejad ning lõpuks ka võitja Prototroni ekspertkogu koosseisus: Heidi Kakko (EstBAN), Henrik Roonemaa (Geenius), Liisi Himma (Swedbank), Madis Raukas (Osram), Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Jaanus Tamm (Defendec), Andrus Oks (Tera Ventures), Priit Rohumaa (Nutshell), Sven Illing (TalTech), Indrek Orav (Tehnopol) ja Kristjan Maruste (CoModule).

Prototroni sügisvooru võitjad avalikustatakse 14. detsembril 2022, kui selgub kes saavad kuni 35 000 eurot osalusvaba rahastust oma idee prototüübi valmis ehitamiseks või edasi arendamiseks. Prototroni eesmärk on prototüüpide finantseerimise abil panustada uute idufirmade ja maailma muutvate tehnoloogiate sündi.

Prototron on Swedbanki, TalTechi ning teadus- ja ärilinnaku Tehnopol loodud fond, mis rahastab tehnoloogiliste ideede prototüüpe, et maailma muutvad ideed ja tooted jõuaksid kiiremini turule. Kümne aasta jooksul on Prototron rahastanud 95 nutikat ideed kokku 1,22 miljoni euroga, meeskonnad on aga järelinvesteeringuid kaasanud enam kui 62 miljonit eurot. Sel aastal panustab Prototroni tiimidesse ka Tallinna linn.