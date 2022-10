Telia plaanib riigi poolt oksjonile pandava 700 MHz sagedusala toel katta selle aasta lõpuks oma 5G võrguga enam kui 50% Eesti elanikkonnast.

Telia Eesti juhatuse esimehe Robert Pajosi kinnitusel kuuluvad ettevõtte tänavuste prioriteetite hulka 5G võrgu laiendamine ja erinevad tegevused küberturbe valdkonna arendamisel.

„Ootame, et peagi algav 5G sageduslubade oksjon 700 MHz sagedusalas kulgeks kiirelt ja sujuvalt. Sagedusploki omamine 700 MHz sagedusalas annaks meile võimaluse laiendada 5G levikut veelgi ning hakata seda senisest enam pakkuma ka näiteks maapiirkondades,“ ütles Pajos.

Septembri lõpu seisuga oli Telial üle Eesti paigaldatud ligemale 240 5G tugijaama, mis katsid 5G mobiilileviga juba enam kui 40% Eesti elanikkonnast. Juulis omandas ettevõte ka pikalt oodatud 5G sageduslitsentsi 3,6 GHz sagedusalas, mis võimaldas hakata üle õhu pakkuma 5G koduinternetti, mille kiirused ulatuvad kuni 500 Mbit/s. Hetkel pakub Telia ülikiiret 5G koduinternetti 11 maakonna erinevates piirkondades.

Teise olulise teemana tõi Telia juht välja sel aastal toimunud arengud küberturbe valdkonnas, mis on pannud ka paljud ettevõtted sellele rohkem mõtlema.

„Tänane poliitiline olukord ja näiteks augustis Eestis suunal korraldatud ulatuslik küberrünnakute laine on pannud ettevõtteid senisest hoolikamalt kaardistama ja hajutama oma küberturbe riske. Näeme seda selgelt ka enda äriklientide suunal, kus ettevõtted on hakanud oma töötajaid agaramalt koolitama, kasutades selleks aktiivselt ka Telia pakutavaid koolitusi. Samuti on näha, et ärikliendid usaldavad meile üha enam oma IT teenuste haldamise ja kasutavad meie pakutavat terviklahendust, et ise keskenduda oma põhitegevusele.“

Nii selle kui järgmise aasta ühe peamise väljakutsena nimetas Robert Pajos ülikiiret inflatsiooni ja erinevate kulude kasvu, mis mõjutab otseselt ka telekomisektorit.

„Elame täna sellises reaalsuses, mida ei osanud enamik meist veel 2022. aasta alguses prognoosida. Keeruline makromajanduslik olukord, erinevate sisendkulude kasv, riistvara kallinemine ja teatud kaupade tarneraskused on vaid mõned märksõnad, millega peab täna arvestama. Kuigi ees on ootamas keeruline aeg, jätkame investeeringute tegemist oma võrkude, teenuste ja uute lahenduste arendamisse, et pakkuda oma klientidele turu parimat kvaliteeti ja kasutuskogemust,“ lisas Pajos.

Telia viimase üheksa kuu müügitulu ulatus 252,5 miljoni euroni, millest ärikasum moodustas 94 miljonit eurot.

Telia mobiililiitumiste arv ulatus kolmanda kvartali lõpus 1,255 miljonini, kasvades aasta varasemaga võrreldes 75 000 liitumise võrra. Telia interneti püsiühenduse kasutajaid oli kolmanda kvartali lõpus 241 000 ning TV-teenuse kasutajaid 201 000.