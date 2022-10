Garmin kuulutas välja teise põlvkonna luksuskellade kollektsiooni MARQ kuhu kuuluvad mudelid MARQ Athlete, MARQ Adventurer, MARQ Golfer, MARQ Captain ja MARQ Aviator.

Need on loodud kaaslaseks sportlike tulemuste saavutamisel, seiklustel vabas õhus, lendudel jne. Viienda klassi titaanist valmistatud korpuse, dünaamilise puutetundliku AMOLED-ekraani ning kuplikujulise safiirobjektiiviga varustatult on teise põlvkonna MARQi kellad varasemast tugevamad ja eredamad, kuid loodud siiski vastama Garmini algupärastele standarditele. Eriliste funktsioonipakettide kasutamisel on kella aku tööaeg nutikella režiimis kuni 16 päeva. Hoolikalt valitud materjalidest valmistatud iga MARQi käekell on sihtotstarbeliselt loodud elus ettetulevateks seiklusteks.

"Kollektsiooni MARQ kellad on kaasaegsed ja töökindlad meie kaubamärgile omased seadmed, mis on mõeldud turule, kus oleme tegutsenud üle 30 aasta. Algupäraste funktsioonikomplektidega, nutikellavõimalustega ja vapustava materjalikvaliteediga tõstab sari MARQ kellatööstuse lati uuele tasandile," ütles Garmini globaalse tarbijamüügi asepresident Dan Bartel.

Kollektsioon MARQ on viimistletud suure detailitäpsusega ning selle valmistamisel on kasutatud selliseid materjale nagu titaan, keraamika ja safiirkristall. Viienda klassi titaan on viis korda tugevam enamikust terastest, suurendades seadme vastupidavust kuumusele ja kriimustustele.

Vastupidav ja võrreldes roostevaba terasega randmel oluliselt kergem dünaamilise ülipuutetundliku AMOLED-ekraaniga kell avardab igapäevase nutikella kasutuskogemust. Iga tegevuse jaoks hoolikalt läbimõeldud käevõrude ja rihmade valmistamisel on kasutatud titaani, hübriidnahka, žakaarnailonkangast ja silikooni.

Nutikella režiimis kuni 16-päevane aku tööaeg tähendab, et kandes MARQi kella ei pea reisil olles muretsema selle laadimise pärast. Kui on aeg kella laadida, kohandub magnetiga laadija vaevata iga MARQi kellaga ja laadimisaeg on võrreldes eelmise kollektsiooniga kaks korda kiirem – kõigest üks tund.

Kollektsiooni MARQ mudelid on palju enamat kui lihtsalt aksessuaarid. Need sisaldavad Garmini ööpäevaringset tervise- ja heaolukomplekti, mis jälgib südame löögisagedust, hingamist, stressitaset, unekvaliteeti ja peatselt lisandub ka funktsioon Jet Lag Adviser. Olenemata sellest, kas oled maailmarändur või sportlane, kes osaleb maailma eri paigus toimuvatel võistlustel, Jet Lag Adviser aitab teil tunda end nii vaimselt kui ka füüsiliselt hästi. Ajavahest tingitud vaevuste vähendamiseks soovitatakse rakendada ka kasutaja uneajalugu ja teisi mõõdikuid. Funktsiooni kaudu jagatakse soovitusi, mida ja millal teha, kohanedes kiiresti uue ajavööndiga, ning annab näpunäiteid ja meeldetuletusi kofeiini tarbimise, toitumise ja muude harjumuste osas. Enne väljalendu saavad kasutajad rakendusse Garmin Connect sisestada reisi üksikasjad ja jälgida, kuidas nende keha sisemine kell uue sihtkohaga kohandub.

Kõigi sarja MARQ kellade veel üks uuendus on mitmeriba-GNSS, mitme sagedusega GPS (L1 + L5) ja Garmin SatIQ-tehnoloogia kasutamine, mis tagab suurepärase asukoha määramise täpsuse igas keskkonnas, optimeerides samal ajal aku tööaega.

Teise põlvkonna MARQ kollektsioon on nüüd saadaval soovitusliku jaemüügihinnaga 1950–2550 eurot.