Kui Logitech Pebble karbist välja võtta, siis ei tundu see mingi tõsine hiir. Väike, lame ja selline nagu mänguasjaplastist tehtud. Samas tundub see mugavalt kerge ja väike, et võiks olla hea kandidaat reisile kaasavõetavaks osundusseadmeks.

Kui hiir arvutiga ühendada ja ära seadistada, siis tundub see Logitechi hiirtele omaselt väga täpne, kuid nagu natuke aeglasevõitu liikumisega. Kiirust maksimaalseks keerates tundub juba enam-vähem, aga 4K monitoriga ühest servast teise hiirt liigutades oleks võinud olla natuke kiirem käik.

Samas täpsus on sel kergel ja väiksel mudelil väga hea. Keskel on ka rullik, mille kerimistundlikkust saab muuta, Hiire pealmine kate on aga eemaldatav. Pole teada, kas neid hiire pealmisi katteid saab ka eraldi osta, aga selle all asuvad üks AA patarei, USB adapteri pesa, kuhu saab selle transpordi ajaks pista ning põhja all sisse-välja lülitamise nupp ning Bluetoothi või USB adapteri vahel lülitamise nupp. See üks patarei kestab 18 kuud.

Hiire klõpsud on väga vaiksed, nii et hiirega saab töötada ka vaikses kohas.

Pebble sobib väga hästi komplekti samavärvilise Logitechi klaviatuuriga K380. Kasuta neid koos kodus või reisil või kontoris, sest mõlemad on nii kerged ja kompaktsed, et saab lihtsasti sülearvuti lisavarustusena kaasa võtta. Või tahvli, või nutitelefoni. Ka Bluetoothiga telekaga saab neid ühendada ja mäkiga.

PLUSSID

+ väike ja kerge, hea reisile kaasa võtta või isegi taskusse pista

+ Bluetooth ja USB adapter - mõlemad ühendusvõimalused on esindatud

+ aku kestab kaua, 18 kuud

MIINUSED

- kasutab patareid,aku pole laetav

- hiire kiirus võiks olla suurem

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech Pebble M350

Hind: ca 20 eurot

Eraldusvõime: 1000 DPI

Nuppe: 3, vaiksed

Rullik: mehaaniline

Aku: AA, 18 kuud, kaasas

Ühendus: Bluetooth või 2,4 GHz raadiolink, USB adapteriga (Bluetooth on ilma adapterita)

Kaal: 100 grammi