Reedel ja laupäeval toimus Tallinnas Saku Suurhallis 21. korda rahvusvaheline robootikasündmus Robotex International. Võistlejad, õpilased, üliõpilased, perekonnad ja muidu robootikahuvilised tulid kokku, et ehitada roboteid, võistelda ning tutvuda tehnoloogia uusimate saavutustega. Seekordsel festivalil oli 18 võistlust ning osales 2894 võistlejat 28 riigist - Itaaliast, Küproselt, Kreekast, Türgist, Poolast, Lõuna-Koreast, Leedust jm. Kõige nooremad võistlejad olid 4-aastased ning kõige vanem 65-aastane. Külastajaid käis sel aastal Robotexil ca 4000.

Kõige suurema võistlejate arvuga, üle 100 võistleja, olid esindatud Lõuna-Korea, Küpros ja Türgi. Kõige rohkem medalikohti sai Küprose võistkond Laouris. Starshipi Tüdrukute Tuletõrjumise võistluse võitis Kuveidi naiskond Aum_Phoenix. Veeralli võitis Merisigade Kujundamise Võistkond Eestist.

“Üheks märkimisväärseks võistlejaks paljude teiste hulgas oli vaid 11-aastane poiss Küproselt, kelle LEGO-dest ehitatud joonejärgimise robot jõudis finaali, kus pistis rinda täiskasvanute poolt ehitatud võistlusmasinatega. See näitab selgelt, et tegemist on valdkonnaga, kus vanus ei ole takistuseks väga kõrgel tasemel roboti loomisel ja sellega võistlemisel,“ kommenteeris selleaastaseid võistlusi Robotexi peakohtunik Rasmus Kits.

Robotexi EXPO alal sai tutvuda paljude robootika ja tehnoloogia ettevõtete insenerlahenduste, toodete ja teenustega. Põnevate väljapanekutega olid kohal KÕU Mobility Group, Stoneridge, Solaride, kood/Jõhvi, Schbot, TalTech, Milrem Robotics ja paljud teised. Lisaks sai kohapeal tutvuda erinevate tudengiprojektidega, nagu näiteks Tudengivormel ja ESTCube. Üritusel sai tutvuda kahe Eesti värske startupiga: Justacart pakkus külalistele uudistamiseks tehisintellektil põhinevat ostukäru ning Pickitwise tõi vaatajateni autonoomse maasikakorjamise roboti. Lisaks nägi üritusel ringi toimetamas esmaklassilist robot-teenindajat Bellabot.

Robotexi lahutamatuks osaks on alati olnud töötoad nii väikestele kui ka suurtele robootikahuvilistele. Külastajaid ootasid kahe päeva jooksul tehnoloogia- ning robootikatöötoad, mille korraldasid Robotexi head koostööpartnerid Lennuakadeemia, Digipurk, TalTech jt.

Robotexi tegevjuht Ave Laas: “Robotex näitas sellel aastal tõelist maailmaklassi ja saime palju tagasisidet, et meie võistluste kvaliteet on tõusnud nii võistlejate ettevalmistuse kui ürituskorralduse poolest. Viimast kinnitasid meile ka pered ja külalised, kes Robotexi nädalavahetusel külastasid. Rahvusvahelised meeskonnad tulevad Eestisse võistlema väga hea meelega, sest Eesti on tehnoloogia valdkonnas edulooks ja eeskujuks. Eesti ettevõtted olid kõike seda kohapeal näitamas ning meie külalistele avaldas see ka muljet.”

Paralleelselt võistlustega toimus Saku Suurhalli Rock Lounges kahepäevane hübriidne tehnoloogiakonverents “Reality R”. Konverentsi fookuses olid tänapäeva aktuaalsed teemad - AI, sõjatööstus, küberkaitse, tööstus 5.0, konverentsi teine päev on pühendatud haridusele ning haridusrobootikale. Esinejaid oli konverentsil nii USA-st, Taanist, Lõuna-Koreast, Türgist, Eestist kui ka mujalt. Konverentsi saavad kõik huvilised järelvaadata Elisa Stage platvormi vahendusel.