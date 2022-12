Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond andis aktiivsetele üliõpilastele rekordsummas stipendiume. Sel korral said enim toetust ja tunnustust inseneriteaduskonna tudengid.

2022. aasta sügisesele konkursile laekus kokku 752 kandideerimisavaldust. Stipendiumid pandi välja koostöös Eesti ettevõtete ning eraisikutega. Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu toetasid üliõpilasi esmakordselt Playtech Estonia, Fibenol, Baltic Workboats, Tallinna linn, Ösel Consulting, Estonian Cell, Grant Thornton, Prysmian Group Baltics, PricewaterhouseCoopers, kinnisvarabüroo Uus Maa, Finestmedia, Saku Metall, Favorte OÜ, SA Southwerstern Advantage, R8 Technologies, Interconnect Product Assembly, Kristel Kruustük. Lisaks said tudengid kandideerida mitmele uuele tunnustatud inimese nimelisele stipendiumile: Rein Lind, Lembit Maiste ja Arvo Ots.

Suurim panustaja – XRP Ledger Trust jagas TalTechi tudengitele seekord lausa 23 000 euro väärtuses stipendiume. „Mul on hea meel näha, et nii paljud ettevõtted on valmis tublidesse tudengitesse panustama. Stipendiumite väljapanijad aitavad populariseerida olulisi valdkondi tänaste kooliõpilaste seas,“ sõnas arengufondi juhataja Elinor Toming, lisades, et rahaline toetus võimaldab tudengitel rohkem aega õppimisele pühendada. „Kutsun üles ettevõtteid andma välja laiema spektriga stipendiume, millele saaksid kandideerida kõikide erialade tudengid.“

Näiteks TREV-2 Grupp on arengufondi kaudu TalTechi magistrante toetanud aastaid. “Oleme üks pikaaegsema ajalooga ehitusettevõtteid Eestis ning teame oma kogemusest, kuivõrd oluline on haritud ja teotahteliste noorte lisandumine taristuehitusse,“ lausus TREV-2 Grupp juhatuse liige Sven Pertens. „Seetõttu oleme juba enam kui kaks aastakümmet andnud välja omanimelist stipendiumi, et luua tudengitele võimalus täies mahus õpingutele pühenduda ja õppureid ka heade õpitulemuste eest tunnustada,” lisas Pertens.

Sügisesel konkursil panustas esmakordselt doktoriõppesse Baltic Workboats. „Laevaehituse ettevõttena soovime tunnustada doktoriõppe stipendiumiga noorte teadlaste tänuväärt tööd ning toetada Eesti mereharidust. Baltic Workboatsi jaoks on oluline jätkusuutlik laevaehitus, mistõttu mängivad meie igapäevatöös tähtsat rolli nii haritud insenerid kui ka teadlased,“ sõnas juhatuse liige Nalmond Meri. „Meil oli hea meel näha, et stipendiumile kandideeris suur hulk tudengeid – see kinnitab ka huvi meie valdkonna vastu. Valiku tegemine oli keeruline, kuivõrd meie silmis väärisid kõik kandidaadid stipendiumit,“ tõi Meri välja, lisades, et lõplik otsus sai langetatud lähtuvalt kandidaadi soovist panustada just Saaremaal pakutavasse inseneriharidusse. „Loodame, et meie välja pandud stipendium on abiks hariduse omandamisel tublidele inseneridele ning teadlastele, kellega tulevikus koostööd teha.“

TalTechi arengufondi nõukogu esimees ja Utilitas Tallinna juhatuse esimees Robert Kitt märkis, et stipendiumitega innustatakse tudengeid enam pühenduma valdkondadele, milles tuleb leida lahendusi tänapäeva igapäeva elu kitsaskohtade lahendamiseks jätkusuutlikult. „Taristu, energeetika, infotehnoloogia, majandus, keskkond – kõik valdkonnad vajavad arendamiseks nutikat ning motiveeritud järelkasvu,“ lausus Kitt. Ta lisas, et Utilitase Puhta Energia stipendiumiga tunnustati sel aastal just julgelt, roheliselt ning jätkusuutlikult mõtlejaid.

2023. aasta kevadise stipendiumikonkursi planeerimine juba käib. Lisainfo: www.taltech.ee/arengufond.

