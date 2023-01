Qualcomm Technologies pakub oma uute kiipidega lisateenust kahepoolseks satelliit-sõnumisideks. Tegemist pole vaid hädaabiteadetega, vaid sõnumisidet saab kasutada ka ühenduses olemiseks kontaktidega või lihtsalt meelelahutuseks. Koostöös satelliiditeenuse pakkujaga Iridium saab uus teenus Snapdragon Satellite kättesaadavaks ka 2023. aasta teises pooles välja tulevatel uue kiibiga Androiditelefonidel ning muudel seadmetel.

Qualcommi tootejuhtimise asepresident Francisco Grilli märkis meediabriifingul, et ettevõte valis Iridiumi, kuna selle madalal orbiidil satelliidid on kasutusel olnud juba 25 aastat ja need suudavad pakkuda kahepoolset levi isegi ookeanidel.

Tehnoloogiamessil CES 2023 raames välja kuulutatud teenus Snapdragon Satellite on selle aasta keskpaigaks saadaval mõnedes tipptelefonides ja seadmetes, mis põhinevad Qualcommi Snapdragon 8 Gen 2 platvormil koos X70 modemisüsteemiga.

"Iridiumil on 66 satelliiti ja need katavad peaaegu kogu maakera," ütles Grilli. "Erinevalt teistest süsteemidest, mis on juba saadaval, on sellel süsteemil satelliitidevahelised otselingid. Iga satelliit räägib ühe satelliidiga ees, ühega taga ning ühega ida ja lääne suunas."

Alguses saavad mobiilioperaatorid kasutada Snapdragon Satellite'i teenust kahesuunaliste hädaabisõnumite edastamiseks Põhja-Ameerikas ja Euroopas, mis sarnaneb Apple'i eelmise aasta lõpus välja tulnud teenusega.

Järgmisena lisandub aga juba teenus SMS-tekstisõnumite saatmiseks ja muudeks sõnumsiderakendusteks ning järgmisel aastal jõuab see ka odavama hinnaklassi seadmetesse.

Teenus kasutab üles- ja allalaadimiseks üsna aeglast Iridiumi sagedusspektrit, kuid tekstide edastamiseks sellest piisab. SMS-i saatmiseks kulub alla kümne sekundi.

Selge taevaga saab satelliidiühenduse mõne sekundiga. Mõnikord võib olla ka kuni kümneminutilisi sidekatkestusi, kui satelliite pole piisavalt lähedal.

Lisaks Androidiga nutitelefonidele jõuab teenus ka Garmini seadmetesse, kus pakutakse hädaabisõnumiteenuse tuge. Tulevikus võivad seda toetada ka muud seadmed, näiteks autod, sülearvutid ja targa kodu seadmed.